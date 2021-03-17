В Краснодаре устроят бойцовский турнир лиги Хабиба Нурмагомедова

В файткард войдут 17 поединков, в том числе бой за пояс в легчайшем весе между чемпионом Ренатом Хаваловым и претендентом Шарапудином Магомедовым.

На турнире выступят пять представителей Краснодара: Артур Арутунян, Гегам Менавазян, Геворг Унанян, Владислав Королевский и Жора Айвазян. Последний проведет со-главный бой вечера EFC 34 с Андреем Одинцовым.

Eagle Fighting Championship создана в 2020 году после того, как лучший боец UFC Хабиб Нурмагомедов купил лигу GFC. После смены названия и руководства (президентом стал Шамиль Завуров) организация намерена расширять географию своих турниров.

Начало турнира в 17:00. Билеты можно приобрести по ссылке. Возрастное ограничение — 16+.