В Краснодаре устроят бойцовский турнир лиги Хабиба Нурмагомедова
В краснодарском «Баскет-холле» 19 марта состоится бойцовский турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship 34
В файткард войдут 17 поединков, в том числе бой за пояс в легчайшем весе между чемпионом Ренатом Хаваловым и претендентом Шарапудином Магомедовым.
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На турнире выступят пять представителей Краснодара: Артур Арутунян, Гегам Менавазян, Геворг Унанян, Владислав Королевский и Жора Айвазян. Последний проведет со-главный бой вечера EFC 34 с Андреем Одинцовым.
Eagle Fighting Championship создана в 2020 году после того, как лучший боец UFC Хабиб Нурмагомедов купил лигу GFC. После смены названия и руководства (президентом стал Шамиль Завуров) организация намерена расширять географию своих турниров.
Начало турнира в 17:00. Билеты можно приобрести по ссылке. Возрастное ограничение — 16+.