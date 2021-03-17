На Ростовском шоссе молодой водитель насмерть сбил пешехода на обочине

Краснодарский край

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Утром 17 марта в Краснодаре на Ростовском шоссе произошло ДТП, в котором погиб пешеход

Трагедия произошла в районе 16-го км Ростовского шоссе около 7:30. По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Priora со стажем менее двух лет сбил пешехода, а после этого врезался в автомобиль марки Kia, который ехал навстречу.

Пешеход, 41-летнй мужчина, погиб на месте. Водителя отечественной легковушки госпитализировали для обследования. На месте ДТП работали два экипажа ДПС, которые обеспечивали безопасное движение на месте происшествия, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что молодой водитель сбил пешехода, когда ехал по обочине. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

Юга.ру писали о том, что сегодня с утра на Ростовском шоссе от ж/д моста до СТ «Подсолнечник» пробка растянулась почти на 6 км.

Напомним, 11 марта на Ростовском шоссе пешехода сбил большегруз. А ночью 15 декабря прошлого года под Краснодаром грузовик насмерть сбил человека, переходившего дорогу.

ГИБДД ДТП Краснодар смерть

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На Ростовском шоссе молодой водитель насмерть сбил пешехода на обочине
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