На Ростовском шоссе молодой водитель насмерть сбил пешехода на обочине

Трагедия произошла в районе 16-го км Ростовского шоссе около 7:30. По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Priora со стажем менее двух лет сбил пешехода, а после этого врезался в автомобиль марки Kia, который ехал навстречу.

Пешеход, 41-летнй мужчина, погиб на месте. Водителя отечественной легковушки госпитализировали для обследования. На месте ДТП работали два экипажа ДПС, которые обеспечивали безопасное движение на месте происшествия, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.