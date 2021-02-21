В Краснодаре ищут водителя Mercedes, который насмерть сбил пешехода и скрылся

Сообщение о ДТП появилось в краснодарских соцсетях около 19:00. Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что авария случилась на перекрестке улиц Базовской и Буденного. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes ехал по улице Буденного со стороны Костылева в сторону Леваневского. Он проехал на красный сигнал светофора и врезался в машину KIA. После удара водитель продолжил движение и сбил 33-летнего мужчину, который погиб на месте.

Водитель Mercedes скрылся с места ДТП. Полицейские начали его розыск, проводится проверка.

Отметим, что на фото с места аварии видно как минимум три разбитые машины, в том числе черный Mercedes с номерами 95 региона. На одном из видео, опубликованном в соцсетях, очевидец спросил у виновника аварии, зачем он проехал на красный свет. После ответа мужчина предположил, что водитель пьян. Портал Юга.ру не может опубликовать видео, так как на нём виден еще живой сбитый пешеход, истекающий кровью.

«Да ты сейчас [Роскомнадзор], не говори мне [Роскомнадзор], нотаций не читай мне [Роскомнадзор], куда я еду [Роскомнадзор]», — ответил водитель на вопрос очевидца.