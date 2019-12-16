Под Краснодаром грузовик насмерть сбил пешехода

Краснодарский край

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В краснодарском поселке Индустриальном на трассе М4 «Дон» ночью 15 декабря произошло смертельное ДТП

Авария случилась около полуночи на 1332-м км трассы. По предварительным данным, 56-летний водитель большегруза Mercedes с полуприцепом сбил человека, переходившего дорогу.

В результате аварии пешеход погиб на месте. Его личность, а также то, где именно он переходил проезжую часть, пока не установили, сообщили 16 декабря в пресс-службе отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Юга.ру рассказывали, что утром 16 декабря в Абинском районе два человека погибли в аварии с микроавтобусом.

ГИБДД ДТП Краснодар смерть

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