Благотворительный фонд запустил сбор средств на реабилитацию 9-летнего Севы Елисеева с ДПЦ из Каневского района

Благотворительный фонд «Русфонд» в середине марта запустил сбор средств на лечение 9-летнего Севы Елисеева из Каневского района

Сева Елисеев из станицы Каневской родился на два месяца раньше срока. Как рассказывает мать мальчика Оксана, причиной экстренных родов стал стресс — вечером в их частный дом, когда женщина была одна, забрались воры.

«Сын родился крохотным и слабым, не смог сам дышать и глотать. Первые месяцы жизни был подключен к ИВЛ. Врачи выходили Севу. Меня сразу предупредили, что он будет развиваться с отставанием, но я решила бороться за здоровье сына», — вспоминает Оксана Елисеева.

Мальчик лечился у невролога, ортопеда, кардиолога, и это дало результат — большинство диагнозов были сняты. Но в год и четыре месяца Севе диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП).

Мальчик регулярно занимается с реабилитологами, проходит курсы лечения. Оплачивать процедуры помогают благотворители, говорит Оксана. Она объясняет, что разведена с мужем и алименты он не платит. В итоге семья живет на пособие и стипендию старшего ребенка.

Лечение помогает Севе: он учится в общеобразовательной школе, читает и любит петь. Но мальчику сложно ходить из-за тонуса в ногах и сколиоза. Ребенку может помочь реабилитация в таганрогском «Центре здоровья».

«Из-за повышенного мышечного тонуса в ногах у ребенка сформировалась походка на носочках с приведенными вовнутрь коленками и стопами, а также развился сколиоз. Цель реабилитации — снизить патологический тонус мышц ног, увеличить объем движений в коленных и голеностопных суставах, исправить осанку, что улучшит качество ходьбы», — объясняет невролог центра Людмила Чёрикова.