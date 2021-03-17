Благотворительный фонд запустил сбор средств на реабилитацию 9-летнего Севы Елисеева с ДПЦ из Каневского района

Краснодарский край

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Благотворительный фонд «Русфонд» в середине марта запустил сбор средств на лечение 9-летнего Севы Елисеева из Каневского района

Сева Елисеев из станицы Каневской родился на два месяца раньше срока. Как рассказывает мать мальчика Оксана, причиной экстренных родов стал стресс — вечером в их частный дом, когда женщина была одна, забрались воры.

«Сын родился крохотным и слабым, не смог сам дышать и глотать. Первые месяцы жизни был подключен к ИВЛ. Врачи выходили Севу. Меня сразу предупредили, что он будет развиваться с отставанием, но я решила бороться за здоровье сына», — вспоминает Оксана Елисеева.

Мальчик лечился у невролога, ортопеда, кардиолога, и это дало результат — большинство диагнозов были сняты. Но в год и четыре месяца Севе диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП).

Мальчик регулярно занимается с реабилитологами, проходит курсы лечения. Оплачивать процедуры помогают благотворители, говорит Оксана. Она объясняет, что разведена с мужем и алименты он не платит. В итоге семья живет на пособие и стипендию старшего ребенка.

Лечение помогает Севе: он учится в общеобразовательной школе, читает и любит петь. Но мальчику сложно ходить из-за тонуса в ногах и сколиоза. Ребенку может помочь реабилитация в таганрогском «Центре здоровья».

«Из-за повышенного мышечного тонуса в ногах у ребенка сформировалась походка на носочках с приведенными вовнутрь коленками и стопами, а также развился сколиоз. Цель реабилитации — снизить патологический тонус мышц ног, увеличить объем движений в коленных и голеностопных суставах, исправить осанку, что улучшит качество ходьбы», — объясняет невролог центра Людмила Чёрикова.

Лечение в центре платное, стоит 132 тыс. 720 рублей. Мать Севы не может оплатить его самостоятельно, поэтому благотворительный фонд «Русфонд» запустил сбор средств.

Как помочь Севе Елисееву?
— Оформить пожертвование можно на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Благотворительность Дети Дети-инвалиды Каневской район

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Благотворительный фонд запустил сбор средств на реабилитацию 9-летнего Севы Елисеева с ДПЦ из Каневского района
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