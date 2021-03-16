Адыгея получит еще 7 млн рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Правительство РФ утвердило для регионов дополнительные деньги на покупку препаратов для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19

В декабре 2020 года Адыгея получила 9,6 млн рублей бюджетных ассигнований на закупку бесплатных лекарств для больных коронавирусом, а в январе 2021-го — еще 15,9 млн рублей.

15 марта в пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что республике выделили еще 7 млн рублей на обеспечение препаратами заболевших ковидом. Решение выделить из Резервного фонда дополнительные средства для республики Правительство РФ приняло при поддержке депутата Госдумы РФ от Адыгеи, члена «Единой России» Владислава Резника.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что регион не в первый раз получает такую федеральную поддержку, и это существенно повышает эффективность борьбы с коронавирусом.

«Люди, находясь на самоизоляции, получают лекарства на дому и не ходят по аптекам. Обеспечение амбулаторных пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами является одной из мер по эффективному противостоянию коронавирусной инфекции», — прокомментировал Мурат Кумпилов.

Владислав Резник пообещал, что парламентская комиссия вместе с Правительством будут и дальше выделять регионам деньги на обеспечение лекарствами больных COVID-19.