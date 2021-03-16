В парке «Краснодар» убрали светящиеся лотосы

Декорации находились в водоемах недалеко от входа со стороны стадиона, а также около южного входа. Ими украсили парк перед Новым годом в декабре.

О том, что лотосы уберут, написали в инстаграме парка 15 марта. По словам представителей парка, пора «менять зимний облик на весенний». В большом центральном водоеме их уже разобрали накануне, а на водоеме-водопаде уже отключили от питания.

«Тех, кто не успел, я прошу сильно не расстраиваться! Ведь осталось совсем немного подождать, и начнётся магия: растения начнут зеленеть, цвести и благоухать, радуя всех. Да и у меня для вас ещё есть сюрпризы», — добавили в посте.

Напомним, за день до этого в парке начали убирать светящийся шалфей.