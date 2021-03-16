В парке «Краснодар» убрали светящиеся лотосы

Краснодарский край

Распечатать

В середине марта в парке «Краснодар» начали убирать новогодние украшения

Декорации находились в водоемах недалеко от входа со стороны стадиона, а также около южного входа. Ими украсили парк перед Новым годом в декабре.

О том, что лотосы уберут, написали в инстаграме парка 15 марта. По словам представителей парка, пора «менять зимний облик на весенний». В большом центральном водоеме их уже разобрали накануне, а на водоеме-водопаде уже отключили от питания.

«Тех, кто не успел, я прошу сильно не расстраиваться! Ведь осталось совсем немного подождать, и начнётся магия: растения начнут зеленеть, цвести и благоухать, радуя всех. Да и у меня для вас ещё есть сюрпризы», — добавили в посте.

Напомним, за день до этого в парке начали убирать светящийся шалфей.

Краснодар парк «Краснодар»

Новости

В Краснодар придут дожди и потепление до 15 °С
В Новороссийске собака провалилась в люк, ее спасли
В Новороссийске лоцман упал в море во время высадки с судна и погиб
В парке «Краснодар» убрали светящиеся лотосы
В Адыгее министры обсудили развитие здравоохранения и создание приютов для животных
На Кубани трое мужчин воровали коров у фермеров

Лента новостей

Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Вчера, 17:04
Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Вспомним, что произошло за это время
Что не так с проектом Галицкого по реконструкции «Авроры»?
Вчера, 14:23
Что не так с проектом Галицкого по реконструкции «Авроры»?
Мнение общественников из Краснодара
Покоряем вершины
12 марта, 08:47
Покоряем вершины
10 гор Краснодарского края для активного туризма

Реклама на портале