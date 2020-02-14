«Взял одного, еще трое увязались». В Анапе мужчина украл лошадей

13 февраля стало известно о том, что в Анапе полицейские задержали подозреваемого в краже лошадей

В дежурную часть отдела полиции в Анапе обратился местный житель. Мужчина сообщил, что с территории пастбища в поселке Сукко пропали четыре лошади. Сумма ущерба для владельца составила 500 тыс. рублей.

Сотрудники полиции опросили свидетелей. Один из них рассказал, что в момент пропажи недалеко от пастбища видел мужчину, который ехал верхом на лошади и вел за собой еще троих жеребцов. Он погрузил животных в «Газель» и уехал.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, в какую сторону поехала машина. Инспекторы ДПС остановили автомобиль в районе села Джигинка и доставили водителя в отдел. Им оказался 34-летний житель соседней республики. Оказалось, он приехал в Анапу для покупки животных у своего знакомого. Мужчина заплатил ему 160 тыс. рублей и забрал их с собой на «Газели».

В результате сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, 24-летнего жителя Анапы. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Напомним, в июле 2019 года в Адыгее группа похитителей увела стадо коров и сдала их на бойню.