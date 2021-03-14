За выходные на Кубани 253 человека заболели коронавирусом, а 26 — умерли

На Кубани за два дня COVID-19 официально диагностировали у 253 человек, 26 пациентов умерли

По данным краевого оперштаба, 13 марта официально в регионе зарегистрировали 127 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них 54 мужчины и 73 женщины в возрасте от восьми месяцев до 89 лет. В Краснодаре выявили 34 инфицированных, 13 в Анапе и еще 9 — в Геленджике.