За выходные на Кубани 253 человека заболели коронавирусом, а 26 — умерли
На Кубани за два дня COVID-19 официально диагностировали у 253 человек, 26 пациентов умерли
По данным краевого оперштаба, 13 марта официально в регионе зарегистрировали 127 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них 54 мужчины и 73 женщины в возрасте от восьми месяцев до 89 лет. В Краснодаре выявили 34 инфицированных, 13 в Анапе и еще 9 — в Геленджике.
В региональном Минздраве добавляли, что по данным на 13 марта выписали 35 тыс. 55 пациентов (+133 за сутки), а умерли 2 тыс. 108 человек (+13). В тяжелом состоянии на ИВЛ находились 65 пациентов, еще 4 — на ЭКМО. Отметим, что накануне оперштаб не давал расширенную статистику по умершим, поэтому до сих пор неизвестно, откуда были пациенты и какого возраста.
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14 марта в Краснодарском крае зафиксировали 126 новых зараженных коронавирусом, среди них 46 мужчин и 80 женщин в возрасте от 5 до 97 лет. В Краснодаре заболели 36 человек, в Кавказском районе — 11. В остальном случаи распределились так:
- 9 — в Лабинском районе;
- 7 — в Сочи;
- по 6 — в Ейском и Гулькевичском районах;
- по 5 — в Горячем Ключе и Усть-Лабинском районе;
- по 4 — в Новороссийске, Геленджике, Динском районе;
- по 3 — в Анапе, Туапсинском, Брюховецком, Курганинском, Тимашевском, Щербиновском районах;
- по 2 — в Ленинградском, Тихорецком и Павловском районах;
- по 1 — в Апшеронском, Крыловском, Северском, Староминском, Новопокровском районах.
Таким образом, с начала пандемии на Кубани коронавирус официально подтвердился у 40 тыс. 349 человек, в том числе у 2 тыс. 771 ребенка. Из больниц выписали 35 тыс. 193 пациента (+138 за сутки), еще 2 тыс. 121 человек умер (+13). В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 63 больных, 4 — на ЭКМО.
Сейчас в стационарах лечатся 1 тыс. 13 жителей, на дому — 2 тыс. 22. За весь период пандемии в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 190 тыс. 934 человека.
По данным стопкоронавирус.рф, на Кубани уже 5 дней подряд фиксируют по 13 смертей ежедневно. До этого в регионе 4 дня подряд умирали по 14 человек. На момент публикации новости кубанский оперштаб так и не рассказал подробности о погибших за прошедшие два дня.
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