Краснодарский край занял 32 место в рейтинге школьного образования

Рейтинг опубликовали впервые и в нем регионы оценивали по 12 сложным критериям. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал «Российской газете» , что ведомство накопило большой массив информации, который включает в себя результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Кроме того, при составлении рейтинга оценивали результаты работы чиновников — тех, кто отвечает за качество образования в субъекте.

Первое место занял Санкт-Петербург, набрав 92,1 балл. На втором месте Москва (92), на тьетьем — Ленинградская область (77,1). Также в пятерку вошли Калининградская (76,5) и Ярославская (76,2) области.

Сводный показатель Рособрнадзора отражает отражает положение региона в сводном рейтинге по всем 12 показателям из трех разделов. Шкала: 100 — очень хорошо, 0 — очень плохо. Подробнее о том, по каким критериям составляли рейтинг, можно посмотреть на сайте ведомства в разделе «описание» или на фото ниже.

В аутсайдерах рейтинга оказались республики Северного Кавказа — последние пять мест сверху вниз заняли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан и Ингушетия. Полностью рейтинг можно посмотреть здесь .

На 44-й строчке оказался Севастополь, Ростовская область разделила 57 место вместе с Камчатским краем. Адыгея расположилась на 65-м месте, Крым — на 71-м.

По словам Музаева, для регионов, которые оказались внизу рейтинга, уже организовали консультационное и методическое сопровождение, сформировали «дорожные карты». С представителями региональных министерств встречаются раз в месяц и обсуждают ситуацию, заверил руководитель Рособрнадзора.

Рейтинг планируют обновлять не реже, чем два раза в год. Для составления этого списка использовали результаты процедур оценки качества образования за 2019 год. Показатели пандемийного 2020 года решили не учитывать. Следующее обновление рейтинга с данными текущего года запланировали на осень 2021 года.