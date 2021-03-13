Зампреда правительства Ставрополья задержали за получение взяток на 63 млн рублей при строительстве медучреждений

По версии следствия, в декабре 2017 года Золотарев сговорился с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким. Зампред получил взятку в 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества за покровительство при выполнении госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы.

Также в 2018 году Золотарев и Когарлыцкий получили от сотрудника той же организации более 15,5 млн рублей за покровительство при реализации другого госконтракта, согласно которому требовалось построить лечебно-диагностический корпус Краевого клинического кардиологического диспансера. Также в 2019 году чиновники получили более 45 млн рублей от него при выполнении госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.