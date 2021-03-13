Зампреда правительства Ставрополья задержали за получение взяток на 63 млн рублей при строительстве медучреждений
12 марта следственный комитет рассказал об уголовном деле в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарёва
По версии следствия, в декабре 2017 года Золотарев сговорился с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким. Зампред получил взятку в 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества за покровительство при выполнении госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы.
Также в 2018 году Золотарев и Когарлыцкий получили от сотрудника той же организации более 15,5 млн рублей за покровительство при реализации другого госконтракта, согласно которому требовалось построить лечебно-диагностический корпус Краевого клинического кардиологического диспансера. Также в 2019 году чиновники получили более 45 млн рублей от него при выполнении госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.
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Когарлыцкого арестовали еще в ноябре 2019-го. Его заподозрили сначала по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), а затем по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Затем завели еще пять дел, два из которых по подозрению в злоупотреблениями должностными полномочиями и еще три — по подозрению в получении взятки, пишет «Интерфакс».
12 марта 2021 года стало известно, что уголовное дело возбудили и в отношении Золотарева. Его подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взяток в особо крупном размере). По данным СК, он пытался скрыться и был задержан в аэропорту Ставрополя. Его планируют заключить под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ставропольскому краю.