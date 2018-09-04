На Ставрополье бывшего замглавы районной администрации осудили на семь лет за взяточничество

Суд 4 сентября вынес приговор экс-заместителю начальника администрации Предгорного района Антону Сапилкину за взятку в 300 тыс. рублей

По данным следствия, Сапилкин был главой рабочей группы по выявлению и пресечению случаев самовольного строительства. В 2016 году он потребовал от владельца одного из земельных участков 300 тыс. рублей. В обмен на это Сапилкин пообещал не направлять в суд иск о признании объекта на участке незаконной постройкой.