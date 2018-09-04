На Ставрополье бывшего замглавы районной администрации осудили на семь лет за взяточничество

Ставропольский край

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Суд 4 сентября вынес приговор экс-заместителю начальника администрации Предгорного района Антону Сапилкину за взятку в 300 тыс. рублей

По данным следствия, Сапилкин был главой рабочей группы по выявлению и пресечению случаев самовольного строительства. В 2016 году он потребовал от владельца одного из земельных участков 300 тыс. рублей. В обмен на это Сапилкин пообещал не направлять в суд иск о признании объекта на участке незаконной постройкой.

Чиновник получил взятку, но во время передачи денег его задержали правоохранительные органы. Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

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Суд приговорил мужчину к семи годам исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

На должность заместителя главы администрации Предгорного района назначен Алексей Татаров.

Как писали Юга.ру, 4 сентября директора Краснодарского базового медколледжа поймали на взятке.

Взятка Следственный комитет Ставрополь Суд
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