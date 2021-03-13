Пять человек пострадали в ДТП в Курганинске

Авария произошла в 00:50 на улице Мира напротив дома № 144. По предварительным данным, 24-летний парень на ВАЗ-211440 ехал по улице в сторону Матросова и решил развернуться, хотя это запрещено ПДД. В этот момент он столкнулся с другим ВАЗ-211440, который двигался в попутном направлении. Вторая машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

В результате ДТП с травмами госпитализировали в Курганинскую ЦРБ обоих водителей, а также 21-летнюю пассажирку. Еще двум пассажирам оказали медпомощь и назначили амбулаторное лечение.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 11 марта в Краснодаре большегруз сбил человека.