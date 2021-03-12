В Краснодаре большегруз сбил человека

ДТП произошло около 12:00. По предварительным данным, по улице ехал 48-летний мужчина на большегрузе Volvo с полуприцепом. В этот момент дорогу переходил пешеход. Он двигался не по «зебре», хотя она была в зоне видимости.

В результате иномарка сбила пешехода. Он получил травмы, пострадавшему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 12 марта в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне под Джубгой грузовик столкнулся с легковушкой, после чего врезался в магазин.