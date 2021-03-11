Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 11 марта
Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартовали в кинопрокате 11 марта
В кинотеатрах можно посмотреть отечественный триллер «Бывшая» (18+). Режиссер Евгений Пузыревский показывает, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Американский фантастический боевик «День курка» (18+) рассказывает историю бывшего агента спецназа Роя, который попал в петлю времени и каждый день пытается успеть спасти свою семью от гибели.
Английский хоррор «Проклятие: Обитель смерти» (16+) рассказывает о псевдоэкстрасенсах, которые зарабатывают на жизнь тем, что обманывают людей, избавляя их от привидений, в которых они сами не верят. Героиня американской драмы «Земля кочевников» (18+) — 60-летняя женщина Ферн, которая после закрытия завода по производству гипрока [гипсокартона] в январе 2011 года остается без работы и средств к существованию. Она решает отправиться в путешествие из штата в штат в поисках лучшей жизни. Фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля. Главную роль исполнила дважды оскароносная Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Фарго»).
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Главный герой американского криминального триллера «Асоциальная сеть» (18+) создал сервис, где преступники со всего мира сбывают оружие, поддельные документы и наркотики. В английском фантастическом боевике «Скайлайн 3» (16+) мутанту Роуз Корли предстоит спасти человечество, захватив на вражеской планете центр управления разрушенного космического корабля.
Франко-американский фильм ужасов «Изгоняющий дьявола. Врата» (18+) рассказывает о мальчике Стивене, который начинает подозревать, что отец не бросил его с мамой и сестрой, а столкнулся с потусторонними силами. Английская драма «Супернова» (18+) с Колином Фёртом в главной роли рассказывает о дорожном путешествии двух друзей, один из которых стремительно теряет память.
Канадо-бельгийский драматический триллер «Трафик» (18+) связывает в одну сюжетную линию торговца наркотиками на границе Канады, мать, вынужденную взяться за оружие, чтобы спасти сына, и профессора университета, раскрывшего правду о влиянии правительства на фармацевтические компании. Английское семейное фэнтези «Сэм: Песочный эльф» (6+) рассказывает о четырех друзьях-подростках, которые знакомятся с существом, исполняющим желания.