Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 11 марта

В кинотеатрах можно посмотреть отечественный триллер «Бывшая» (18+). Режиссер Евгений Пузыревский показывает, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Американский фантастический боевик «День курка» (18+) рассказывает историю бывшего агента спецназа Роя, который попал в петлю времени и каждый день пытается успеть спасти свою семью от гибели.

Английский хоррор «Проклятие: Обитель смерти» (16+) рассказывает о псевдоэкстрасенсах, которые зарабатывают на жизнь тем, что обманывают людей, избавляя их от привидений, в которых они сами не верят. Героиня американской драмы «Земля кочевников» (18+) — 60-летняя женщина Ферн, которая после закрытия завода по производству гипрока [гипсокартона] в январе 2011 года остается без работы и средств к существованию. Она решает отправиться в путешествие из штата в штат в поисках лучшей жизни. Фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля. Главную роль исполнила дважды оскароносная Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Фарго»).