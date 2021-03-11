Краснодарская маршрутка № 31 начнет ходить по новому пути из-за того, что на «Авроре» никто не выходит

Краснодарский край

Распечатать

11 марта в администрации Краснодара рассказали об измененной схеме движения одной из городских маршруток

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что опросили горожан на остановках, а также подсчитали количество пассажиров в салоне маршруток № 31. Специалисты установили, что число тех, кто садится и выходит на остановке около кинотеатра «Аврора», составляет менее 1% от общего пассажиропотока.

Теперь, с 13 марта, из маршрута исключат отрезок пути по улице Офицерской от Дзержинского до Красной. Автобусы будут ездить по Дзержинского до Гаврилова с выездом на Красную и далее по установленной схеме. При этом, уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара, исключенный отрезок продолжат обслуживать маршрутки № 10 и 21, а также автобусы № 1 и 7.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов отметил, что изменение маршрута поможет сократить время в пути, так как будет исключен участок с постоянными пробками.

Ранее Юга.ру писали, что в марте в Краснодаре также запустят сезонные маршрутки для дачников.

Аврора Краснодар Маршрутки Общественный транспорт

Новости

Из-за урагана между Новороссийском и Геленджиком запретили ездить грузовикам
Краснодарская маршрутка № 31 начнет ходить по новому пути из-за того, что на «Авроре» никто не выходит
Минздрав Кубани ответил на вопросы Юга.ру про обеспечение лекарствами детей с муковисцидозом. Но не на все
В Музыкальном микрорайоне Краснодара сгорел Jaguar и мусор возле него — соцсети
В Краснодаре спилили ели возле шифровального училища, потому что там не действует закон об охране деревьев
На Кубани от ковида умерли 38-летний и 47-летний мужчины

Лента новостей

«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Вчера, 08:01
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Краснодарцы рассказали о том, как прошла вакцинация от ковида и насколько это изменило их жизнь
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
8 марта, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
9 марта, 17:47
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel

Реклама на портале