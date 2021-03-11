Краснодарская маршрутка № 31 начнет ходить по новому пути из-за того, что на «Авроре» никто не выходит

11 марта в администрации Краснодара рассказали об измененной схеме движения одной из городских маршруток

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что опросили горожан на остановках, а также подсчитали количество пассажиров в салоне маршруток № 31. Специалисты установили, что число тех, кто садится и выходит на остановке около кинотеатра «Аврора», составляет менее 1% от общего пассажиропотока.

Теперь, с 13 марта, из маршрута исключат отрезок пути по улице Офицерской от Дзержинского до Красной. Автобусы будут ездить по Дзержинского до Гаврилова с выездом на Красную и далее по установленной схеме. При этом, уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара, исключенный отрезок продолжат обслуживать маршрутки № 10 и 21, а также автобусы № 1 и 7.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов отметил, что изменение маршрута поможет сократить время в пути, так как будет исключен участок с постоянными пробками.

Ранее Юга.ру писали, что в марте в Краснодаре также запустят сезонные маршрутки для дачников.