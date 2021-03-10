В Сочи сгорели два жилых дома и магазин
В Сочи 10 марта произошел пожар на площади почти 500 кв. метров
Сообщение о возгорании на улице Ленина в Сочи поступило спасателям в 16:09. Прибывшие на место пожарные установили, что горят два частных жилых дома и магазин под одной кровлей. Огонь на площади 460 кв. метров потушили в 17:52.
На месте работали 5 машин и 15 человек. При пожаре никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, накануне на Курортном проспекте в Хостинском районе Сочи сгорел жилой вагончик. При пожаре погибла девушка.
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