В Сочи сгорели два жилых дома и магазин

В Сочи 10 марта произошел пожар на площади почти 500 кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Ленина в Сочи поступило спасателям в 16:09. Прибывшие на место пожарные установили, что горят два частных жилых дома и магазин под одной кровлей. Огонь на площади 460 кв. метров потушили в 17:52.

На месте работали 5 машин и 15 человек. При пожаре никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне на Курортном проспекте в Хостинском районе Сочи сгорел жилой вагончик. При пожаре погибла девушка.