Мэрия Анапы решила проверить незаконную продажу земель сельхозназначения

Краснодарский край

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Мэрия Анапы призвала правоохранительные органы проверить документы, связанные с землями у поселка Пятихатки

Сотрудники администрации Анапы направили заявления в полицию, в которых попросили проверить факты подделки документов об изменении вида использования земли и последующей продаже участков на территории коттеджного поселка «Вишневый сад» и на землях в районе поселка Пятихатки.

Земли имеют статус особо ценных сельскохозяйственных угодий, где запрещено любое строительство. Однако в мэрии убеждены, что участки делят по 10 соток для последующей продажи под видом земель СНТ, ДНТ, в том числе с помощью подложных документов о видах разрешенного использования.

«Граждане, приобретающие такие участки, должны знать, что все постройки на них в судебном порядке подлежат сносу. Поэтому надо внимательно подходить к покупке такой недвижимости», — напомнили в пресс-службе мэрии Анапы.

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Достоверная информация о разрешенном использовании видов земельных участков содержится в информационных системах градостроительной деятельности (ИСОГД). Сведения из них можно получить в управлении архитектуры или через портал госуслуг.

Кроме того, на официальном сайте мэрии курорта есть раздел «Градостроительная деятельность», где в подразделе «Правила землепользования и застройки» размещены сведения о месте нахождения участка относительно установленных зон и о видах разрешенного использования участка.

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