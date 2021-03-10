Мэрия Анапы решила проверить незаконную продажу земель сельхозназначения

Сотрудники администрации Анапы направили заявления в полицию, в которых попросили проверить факты подделки документов об изменении вида использования земли и последующей продаже участков на территории коттеджного поселка «Вишневый сад» и на землях в районе поселка Пятихатки.

Земли имеют статус особо ценных сельскохозяйственных угодий, где запрещено любое строительство. Однако в мэрии убеждены, что участки делят по 10 соток для последующей продажи под видом земель СНТ, ДНТ, в том числе с помощью подложных документов о видах разрешенного использования.

«Граждане, приобретающие такие участки, должны знать, что все постройки на них в судебном порядке подлежат сносу. Поэтому надо внимательно подходить к покупке такой недвижимости», — напомнили в пресс-службе мэрии Анапы.