МТС проанализировала большие данные и использование цифровых сервисов экосистемы компании на выходных 23 февраля и 8 марта

По статистике, мужчины в среднем больше женщин тратили на подарки к 8 марта, но женщины начинали делать праздничные покупки в интернете к 23 февраля раньше. Приготовлению еды дома и те и другие предпочли доставку на дом. 23 февраля мужчины поздравляли другу друга по WhatsApp вдвое активнее, чем обычно. 8 марта трафик в мессенджерах и соцсетях у всех пользователей увеличился больше чем вдвое. В целом женщины проводили в соцсетях и мессенджерах больше времени, чем мужчины. Наибольший объем трафика у женщин пришелся на Instagram. Голосовой трафик в праздники не отличался от обычных выходных.

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8 марта мужчины проснулись в среднем на 20 минут раньше, чем обычно, 23 февраля — в обычное время. Подъем в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней. Онлайн-продажи перед 23 февраля выросли в шесть раз по сравнению с 2020 годом. Покупательницы озаботились вопросом выбора примерно за неделю до праздника. Мужчины же меньше пользовались интернетом при выборе подарков и максимальное количество покупок совершали непосредственно накануне 8 марта. В День защитника Отечества многие женщины предпочли приготовлению еды доставку — траты на нее выросли на 40% по сравнению с обычным выходным днем. 8 марта расходы на заказ еды у мужчин и женщин увеличились на 35%. Средний чек при походе в ресторан на оба праздника был всегда примерно на 10% больше у мужчин.

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