«8 марта мужчины проснулись раньше, чем обычно». Как краснодарские абоненты МТС провели гендерные праздники
МТС проанализировала большие данные и использование цифровых сервисов экосистемы компании на выходных 23 февраля и 8 марта
По статистике, мужчины в среднем больше женщин тратили на подарки к 8 марта, но женщины начинали делать праздничные покупки в интернете к 23 февраля раньше. Приготовлению еды дома и те и другие предпочли доставку на дом.
23 февраля мужчины поздравляли другу друга по WhatsApp вдвое активнее, чем обычно. 8 марта трафик в мессенджерах и соцсетях у всех пользователей увеличился больше чем вдвое. В целом женщины проводили в соцсетях и мессенджерах больше времени, чем мужчины. Наибольший объем трафика у женщин пришелся на Instagram. Голосовой трафик в праздники не отличался от обычных выходных.
8 марта в Краснодаре мужчина избил свою бывшую девушку:
8 марта мужчины проснулись в среднем на 20 минут раньше, чем обычно, 23 февраля — в обычное время. Подъем в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней.
Онлайн-продажи перед 23 февраля выросли в шесть раз по сравнению с 2020 годом. Покупательницы озаботились вопросом выбора примерно за неделю до праздника. Мужчины же меньше пользовались интернетом при выборе подарков и максимальное количество покупок совершали непосредственно накануне 8 марта.
В День защитника Отечества многие женщины предпочли приготовлению еды доставку — траты на нее выросли на 40% по сравнению с обычным выходным днем. 8 марта расходы на заказ еды у мужчин и женщин увеличились на 35%. Средний чек при походе в ресторан на оба праздника был всегда примерно на 10% больше у мужчин.
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»:
В День защитника Отечества среди пользователей МТС ТВ лидировало кино, рассчитанное на мужскую аудиторию, — «Ford против Ferrari», «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» и «Мальчишник в Европе». 8 марта женщины выбирали фильмы для просмотра вместе с остальными домочадцами — среди просмотров лидировал «Стендап под прикрытием», «Последний богатырь: Корень зла» и «Непосредственно каха».
Отмечать гендерные праздники в ресторанах россияне начали уже с первого выходного — траты в ресторанах 21 февраля и 6 марта выросли примерно на 20%. В День защитника Отечества рост составил 20%, а в Международный женский день — 80%.
На все праздники женщины пользовались такси вдвое чаще мужчин.