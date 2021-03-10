В Краснодаре заключили под стражу мужчину, который избил девушку и засунул ее в багажник

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 10 марта суд избрал меру пресечения мужчине, которого заподозрили в незаконном лишении свободы девушки

Напомним, утром 8 марта на кольце на пересечении улиц Красных Партизан и Аэродромной мужчина пытался закрыть крышку багажника черной BMW с находившейся внутри избитой девушкой. Потерпевшую спасли прохожие, которые начали снимать происходящее на видео и остановили проезжавшую мимо патрульную машину полиции.

Позже 30-летнего мужчину задержали. По данным следствия, утром он поджидал свою бывшую возлюбленную возле дома, после чего начал ее преследовать. Девушка попыталась убежать, но упала. Тогда злоумышленник догнал ее, поволок к машине и затолкал в багажник, ударив по лицу.

Потерпевшую доставили в больницу, где ей диагностировали перелом носа. Против 30‑летнего мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы человека с применением насилия, опасного для здоровья).

Ленинский районный суд Краснодара 10 марта рассмотрел ходатайство следователя и заключил мужчину под стражу на два месяца. Основанием для такой меры пресечения стал тот факт, что подозреваемый зарегистрирован за пределами Кубани и может скрыться от следствия, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Краснодар Насилие Полиция Похищения людей Суд

Новости

Власти Анапы показали концепцию новой деревянной набережной
Как выглядела «Аврора» раньше и какой её хочет сделать Галицкий? Изучили презентацию проекта
Девушка погибла при пожаре в жилом вагончике в Сочи
В Краснодаре заключили под стражу мужчину, который избил девушку и засунул ее в багажник
На Кубани чиновник потратил на перевозку других чиновников бюджетные деньги, которые выделялись на перевозку детей
Власти Кубани договорились достроить стадион «Динамо» к середине 2022 года. Сейчас он готов на 50%

Лента новостей

«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Сегодня, 08:01
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Краснодарцы рассказали о том, как прошла вакцинация от ковида и насколько это изменило их жизнь
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
8 марта, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
Вчера, 17:47
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel

Реклама на портале