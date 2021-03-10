В Краснодаре заключили под стражу мужчину, который избил девушку и засунул ее в багажник

Напомним, утром 8 марта на кольце на пересечении улиц Красных Партизан и Аэродромной мужчина пытался закрыть крышку багажника черной BMW с находившейся внутри избитой девушкой. Потерпевшую спасли прохожие, которые начали снимать происходящее на видео и остановили проезжавшую мимо патрульную машину полиции.

Позже 30-летнего мужчину задержали. По данным следствия, утром он поджидал свою бывшую возлюбленную возле дома, после чего начал ее преследовать. Девушка попыталась убежать, но упала. Тогда злоумышленник догнал ее, поволок к машине и затолкал в багажник, ударив по лицу.

Потерпевшую доставили в больницу, где ей диагностировали перелом носа. Против 30‑летнего мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы человека с применением насилия, опасного для здоровья).

Ленинский районный суд Краснодара 10 марта рассмотрел ходатайство следователя и заключил мужчину под стражу на два месяца. Основанием для такой меры пресечения стал тот факт, что подозреваемый зарегистрирован за пределами Кубани и может скрыться от следствия, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.