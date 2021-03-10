В Краснодаре откроется выставка картин «20202021»

В экспозицию вошли 25 работ, созданных в период с 2020 до начала 2021 года. Представлены две безымянные серии картин мастера с двумя условными характеристиками — «глянец» и «хром».

Игорь Михайленко — современный краснодарский художник. В своем творчестве он обращается к проблемам экзистенциального одиночества, борьбы, отчуждения, обезличивания, отчаяния и самопознания. За свою карьеру автор провел 17 персональных выставок, участвовал более чем в 45 групповых проектах в России и за рубежом. Произведения Михайленко хранятся в частных собраниях в РФ, США, Израиле, Ливане и Германии, а также входят в коллекции художественного музея имени Коваленко, Краснодарского краевого выставочного зала, музея современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге.