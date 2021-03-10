В Краснодаре откроется выставка картин «20202021»

Краснодарский край

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В краснодарской «Галерее Ларина» 13 марта откроется выставка Игоря Михайленко «20202021»

В экспозицию вошли 25 работ, созданных в период с 2020 до начала 2021 года. Представлены две безымянные серии картин мастера с двумя условными характеристиками — «глянец» и «хром».

Игорь Михайленко — современный краснодарский художник. В своем творчестве он обращается к проблемам экзистенциального одиночества, борьбы, отчуждения, обезличивания, отчаяния и самопознания. За свою карьеру автор провел 17 персональных выставок, участвовал более чем в 45 групповых проектах в России и за рубежом. Произведения Михайленко хранятся в частных собраниях в РФ, США, Израиле, Ливане и Германии, а также входят в коллекции художественного музея имени Коваленко, Краснодарского краевого выставочного зала, музея современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге.

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Вернисаж состоится 13 марта в «Галерее Ларина» на улице Октябрьской, 60/1. Начало в 18:00, вход свободный. Выставка будет работать до 21 марта, стоимость билетов — 100 рублей. Посещение экспозиции возможно только при наличии защитной маски.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском выставочном зале 10 марта открылась экспозиция живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Женщины в искусстве». Представлено около 50 работ, созданных в разных техниках и стилях изобразительного искусства. А в Муниципальном концертном зале Краснодара до 30 марта можно посмотреть выставку женской графики «Интеграция/INTERGATION», на которой представлены рисунки для домашнего текстиля, одежды и обоев, паттерны, панно, а также графика, интерьерная живопись и иллюстрация.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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В Краснодаре откроется выставка картин «20202021»
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