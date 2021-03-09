Краснодарцы пожаловались на лошадиные фекалии в центре города. Узнали, кто должен за этим следить и убирать

Портал Юга.ру направил несколько запросов, чтобы узнать, кто должен убирать фекалии служебных лошадей с улиц Краснодара

В конце февраля в краснодарских пабликах появились фотографии мужчин в форме, которые ехали на лошадях по улице Красной. При этом после конной прогулки на дороге остались фекалии животных. «У наших подписчиков возник резонный вопрос: кто должен убирать за конями на Красной? Сами полицейские? Специально обученный человек? Или завтра по Красной поедут машины и всё сами раскатают?», — прокомментировали фото в паблике.

Портал Юга.ру решил узнать, кто должен убирать экскременты животных в центре города, и направил запросы в УМВД Краснодара и Кубанское казачье войско, а также обратился в мэрию с просьбой прояснить ситуацию. В пресс-службе УМВД по Краснодару редакции ответили, что разъяснение норм и правил благоустройства краевого центра не относится к компетенции полиции, поэтому запрос необходимо направить в администрацию города. При этом в полиции отметили, что используют животных «в строгом соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами, регламентирующими обращение с ними». Согласно документам, сотрудники МВД не должны убирать «продукты жизнедеятельности служебных лошадей при охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в составе конного патруля».