Краснодарцы пожаловались на лошадиные фекалии в центре города. Узнали, кто должен за этим следить и убирать
Портал Юга.ру направил несколько запросов, чтобы узнать, кто должен убирать фекалии служебных лошадей с улиц Краснодара
В конце февраля в краснодарских пабликах появились фотографии мужчин в форме, которые ехали на лошадях по улице Красной. При этом после конной прогулки на дороге остались фекалии животных.
«У наших подписчиков возник резонный вопрос: кто должен убирать за конями на Красной? Сами полицейские? Специально обученный человек? Или завтра по Красной поедут машины и всё сами раскатают?», — прокомментировали фото в паблике.
Портал Юга.ру решил узнать, кто должен убирать экскременты животных в центре города, и направил запросы в УМВД Краснодара и Кубанское казачье войско, а также обратился в мэрию с просьбой прояснить ситуацию.
В пресс-службе УМВД по Краснодару редакции ответили, что разъяснение норм и правил благоустройства краевого центра не относится к компетенции полиции, поэтому запрос необходимо направить в администрацию города. При этом в полиции отметили, что используют животных «в строгом соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами, регламентирующими обращение с ними». Согласно документам, сотрудники МВД не должны убирать «продукты жизнедеятельности служебных лошадей при охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в составе конного патруля».
В пресс-службе Кубанского казачьего войска порталу Юга.ру заявили, что с 2020 года в городе не проводили церемониал «Час славы Кубани». Соответственно, конный расчет почетного караула войска не выходил на конное дефиле. Кроме того, в ККВ заверили, что в конце февраля лошади не покидали ипподром.
В пресс-службе администрации Краснодара редакции объяснили, что убирать за животными обязаны их владельцы. Кроме того, для уборки улиц городские власти заключили муниципальный контракт с АО «Мусороуборочная компания».