Краснодарцы пожаловались на лошадиные фекалии в центре города. Узнали, кто должен за этим следить и убирать

Краснодарский край

Распечатать

Портал Юга.ру направил несколько запросов, чтобы узнать, кто должен убирать фекалии служебных лошадей с улиц Краснодара

В конце февраля в краснодарских пабликах появились фотографии мужчин в форме, которые ехали на лошадях по улице Красной. При этом после конной прогулки на дороге остались фекалии животных.

«У наших подписчиков возник резонный вопрос: кто должен убирать за конями на Красной? Сами полицейские? Специально обученный человек? Или завтра по Красной поедут машины и всё сами раскатают?», — прокомментировали фото в паблике.

Портал Юга.ру решил узнать, кто должен убирать экскременты животных в центре города, и направил запросы в УМВД Краснодара и Кубанское казачье войско, а также обратился в мэрию с просьбой прояснить ситуацию.

В пресс-службе УМВД по Краснодару редакции ответили, что разъяснение норм и правил благоустройства краевого центра не относится к компетенции полиции, поэтому запрос необходимо направить в администрацию города. При этом в полиции отметили, что используют животных «в строгом соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами, регламентирующими обращение с ними». Согласно документам, сотрудники МВД не должны убирать «продукты жизнедеятельности служебных лошадей при охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в составе конного патруля».

В пресс-службе Кубанского казачьего войска порталу Юга.ру заявили, что с 2020 года в городе не проводили церемониал «Час славы Кубани». Соответственно, конный расчет почетного караула войска не выходил на конное дефиле. Кроме того, в ККВ заверили, что в конце февраля лошади не покидали ипподром.

В пресс-службе администрации Краснодара редакции объяснили, что убирать за животными обязаны их владельцы. Кроме того, для уборки улиц городские власти заключили муниципальный контракт с АО «Мусороуборочная компания».

Благоустройство Животные Казачество Краснодар Кубанское казачье войско Мусор Полиция

Новости

В Тихорецке заключили под стражу полицейского, который пьяным устроил ДТП с двумя погибшими
Краснодарцы пожаловались на лошадиные фекалии в центре города. Узнали, кто должен за этим следить и убирать
В Сочи экс-директора детского лагеря РЖД осудили за махинации с путевками
Власти Краснодара наконец обратили внимание на проблемы СНТ и пообещали помочь им
В Краснодаре обнаружили около 500 неправильных шлагбаумов
В Сочи ограничили въезд из-за снежной крупы

Лента новостей

«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Вчера, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
Сегодня, 17:47
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel
Снег на юге
5 марта, 08:01
Снег на юге
Куда ехать?

Реклама на портале