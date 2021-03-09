Энергоблок Ростовской АЭС отремонтировали раньше срока

7 марта энергоблок № 4 Ростовской атомной электростанции включен в сеть после планового ремонта

Планирование работ и организация оперативного взаимодействия с подрядными предприятиями позволили сократить время ремонта на 46 часов. Сейчас энергоблок работает на номинальной мощности.

«Сократить время проведения ремонта почти на двое суток удалось благодаря оптимизации процесса ремонта за счет детализированного, почасового планирования работ и эффективного использования инструментов производственной системы «Росатома», — рассказал и.о. директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов.