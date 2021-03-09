Энергоблок Ростовской АЭС отремонтировали раньше срока

Партнерский Ростовская область

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7 марта энергоблок № 4 Ростовской атомной электростанции включен в сеть после планового ремонта

Планирование работ и организация оперативного взаимодействия с подрядными предприятиями позволили сократить время ремонта на 46 часов. Сейчас энергоблок работает на номинальной мощности.

«Сократить время проведения ремонта почти на двое суток удалось благодаря оптимизации процесса ремонта за счет детализированного, почасового планирования работ и эффективного использования инструментов производственной системы «Росатома», — рассказал и.о. директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

АЭС, которой не было:

Все запланированные починки и модернизация оборудования, связанные с повышением безопасности и стабильности энергоблока, выполнены в полном объеме. В частности, была модернизирована система противоразгонной защиты турбины, внедрен электронный автомат безопасности приводных турбин турбопитательных насосов.

Оптимизация ремонта позволит выдать потребителям юга РФ порядка 50 млн кВт/ч дополнительной электроэнергии, что сопоставимо со сжиганием более 20 тыс. тонн угля на тепловой электростанции.

Ростовская АЭС запланировала следующий предупредительный ремонт на июнь: он пройдет на энергоблоке № 3.

Капремонт Ростов-на-Дону Энергетика

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