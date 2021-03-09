Глава «ЮгСтройИмпериала» выступил на встрече застройщиков в Москве

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

9 марта в Москве Николай Амосов поучаствовал в пленарном заседании «Развитие жилищного строительства в РФ»

Встреча застройщиков и представителей отраслевых органов власти состоялась на «Российской строительной неделе — 2021». Пленарное заседание открылось обращением заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Президент России поставил перед строительной отраслью серьезную задачу — построить миллиард квадратных метров жилья. Мы сконцентрируем на этом все наши ресурсы. Очень важно, чтобы вы, присутствующие на заседании, также внесли свои предложения о том, что нужно сделать, чтобы упростить и улучшить работу отрасли», — сказал чиновник.

Модераторами встречи стали министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец.

Несерьезная игра от Юга.ру:

«Российская строительная неделя» — крупнейшая площадка страны для проведения профессионального диалога, здесь часто зарождаются идеи, которые в итоге помогают реализовать масштабные проекты. Здесь мы с вами определяем, какие ресурсы нам для этого необходимы. Желаю успешной работы», — обратился к собравшимся Файзуллин.

Председатель правления компании «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов стал единственным докладчиком от строительной отрасли юга страны. В своем выступлении он говорил о проблемах, возникающих перед девелоперами при строительстве жилья в новых районах. Среди таких трудностей он отметил нехватку земельных участков, подходящих для строительства многоквартирных домов, и сложное получение разрешения.

«Наше предложение — создать единый региональный или муниципальный орган, который позволит минимизировать барьеры и позволит решать административные вопросы в упрощенном порядке. Это решит сразу несколько вопросов: повысит качество жилья и ускорит темпы строительства. Отмечу, цель надежного застройщика не просто построить, но сделать так, чтобы города развивались», — заявил Амосов.

Жилье Конференции Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Строительство

Новости

В Тихорецке заключили под стражу полицейского, который пьяным устроил ДТП с двумя погибшими
Краснодарцы пожаловались на лошадиные фекалии в центре города. Узнали, кто должен за этим следить и убирать
В Сочи экс-директора детского лагеря РЖД осудили за махинации с путевками
Власти Краснодара наконец обратили внимание на проблемы СНТ и пообещали помочь им
В Краснодаре обнаружили около 500 неправильных шлагбаумов
В Сочи ограничили въезд из-за снежной крупы

Лента новостей

«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Вчера, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
Сегодня, 17:47
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel
Снег на юге
5 марта, 08:01
Снег на юге
Куда ехать?

Реклама на портале