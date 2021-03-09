Глава «ЮгСтройИмпериала» выступил на встрече застройщиков в Москве

«Президент России поставил перед строительной отраслью серьезную задачу — построить миллиард квадратных метров жилья. Мы сконцентрируем на этом все наши ресурсы. Очень важно, чтобы вы, присутствующие на заседании, также внесли свои предложения о том, что нужно сделать, чтобы упростить и улучшить работу отрасли», — сказал чиновник.

«Российская строительная неделя» — крупнейшая площадка страны для проведения профессионального диалога, здесь часто зарождаются идеи, которые в итоге помогают реализовать масштабные проекты. Здесь мы с вами определяем, какие ресурсы нам для этого необходимы. Желаю успешной работы», — обратился к собравшимся Файзуллин.

Председатель правления компании «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов стал единственным докладчиком от строительной отрасли юга страны. В своем выступлении он говорил о проблемах, возникающих перед девелоперами при строительстве жилья в новых районах. Среди таких трудностей он отметил нехватку земельных участков, подходящих для строительства многоквартирных домов, и сложное получение разрешения.

«Наше предложение — создать единый региональный или муниципальный орган, который позволит минимизировать барьеры и позволит решать административные вопросы в упрощенном порядке. Это решит сразу несколько вопросов: повысит качество жилья и ускорит темпы строительства. Отмечу, цель надежного застройщика не просто построить, но сделать так, чтобы города развивались», — заявил Амосов.