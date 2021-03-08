В Краснодаре прохожие спасли девушку от избиения и похищения
8 марта в центре Краснодара мужчина избил девушку и пытался закрыть ее в багажнике
Это стало известно из видео, снятого прохожим, которому удалось остановить насилие. Ролик опубликовал паблик «Типичный Краснодар».
Инцидент произошел в 8 часов утра на кольце с пересечением улиц Красных партизан, Аэродромной и Гаврилова. Пытался закрыть крышку багажника черной BMW, но избитая девушка придерживала крышку ногами. Происходящее заметил автор видео, который проходил мимо и начал снимать конфликт. Насильник объяснял свои действия изменой девушки и несколько раз попытался ударить прохожего.
Тот отвлек внимание преступника и заснял номерной знак автомобиля. В это время он заметил проезжающую патрульную машину полиции и остановил ее криками. Тем временем насильник пытался уехать, но ему помешал друг автора видео. К этому моменту девушка уже выбралась из багажника, а полицейские перегородили путь мужчине на BMW.
«Я убил ее в гневе, сейчас об этом жалею»:
Также на видео девушка подтвердила, что ее засунули в багажник силой из-за того, что она «не хотела с ним встречаться». По ее мнению, насильник собирался ее убить.
В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что следственный комитет начал проверку по этому случаю. Портал Юга.ру запросил комментарий у пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, но на момент публикации ответ не получил.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 8 марта краснодарские феминистки проецировали лозунги на здания города. Проекция на школу № 8 гласила: «Учите девочек не шить — а не давать себя в обиду!». А в проекции на тротуар у краевого суда было написано: «Домашнее насилие не «семейное дело» — а преступление!»