В Краснодаре прохожие спасли девушку от избиения и похищения

Краснодарский край

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8 марта в центре Краснодара мужчина избил девушку и пытался закрыть ее в багажнике

Это стало известно из видео, снятого прохожим, которому удалось остановить насилие. Ролик опубликовал паблик «Типичный Краснодар».

Инцидент произошел в 8 часов утра на кольце с пересечением улиц Красных партизан, Аэродромной и Гаврилова. Пытался закрыть крышку багажника черной BMW, но избитая девушка придерживала крышку ногами. Происходящее заметил автор видео, который проходил мимо и начал снимать конфликт. Насильник объяснял свои действия изменой девушки и несколько раз попытался ударить прохожего.

Тот отвлек внимание преступника и заснял номерной знак автомобиля. В это время он заметил проезжающую патрульную машину полиции и остановил ее криками. Тем временем насильник пытался уехать, но ему помешал друг автора видео. К этому моменту девушка уже выбралась из багажника, а полицейские перегородили путь мужчине на BMW.

«Я убил ее в гневе, сейчас об этом жалею»:

Также на видео девушка подтвердила, что ее засунули в багажник силой из-за того, что она «не хотела с ним встречаться». По ее мнению, насильник собирался ее убить.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что следственный комитет начал проверку по этому случаю. Портал Юга.ру запросил комментарий у пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, но на момент публикации ответ не получил.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 8 марта краснодарские феминистки проецировали лозунги на здания города. Проекция на школу № 8 гласила: «Учите девочек не шить — а не давать себя в обиду!». А в проекции на тротуар у краевого суда было написано: «Домашнее насилие не «семейное дело» — а преступление!»

8 марта Насилие Полиция Происшествия

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В Краснодаре прохожие спасли девушку от избиения и похищения
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