В Краснодаре прохожие спасли девушку от избиения и похищения

Это стало известно из видео, снятого прохожим, которому удалось остановить насилие. Ролик опубликовал паблик «Типичный Краснодар».

Инцидент произошел в 8 часов утра на кольце с пересечением улиц Красных партизан, Аэродромной и Гаврилова. Пытался закрыть крышку багажника черной BMW, но избитая девушка придерживала крышку ногами. Происходящее заметил автор видео, который проходил мимо и начал снимать конфликт. Насильник объяснял свои действия изменой девушки и несколько раз попытался ударить прохожего.

Тот отвлек внимание преступника и заснял номерной знак автомобиля. В это время он заметил проезжающую патрульную машину полиции и остановил ее криками. Тем временем насильник пытался уехать, но ему помешал друг автора видео. К этому моменту девушка уже выбралась из багажника, а полицейские перегородили путь мужчине на BMW.