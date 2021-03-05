На Кубани 9-летнему Кириллу Тращенко с острым лейкозом собирают почти 3 млн рублей на лекарство
Благотворительный фонд «Русфонд» 5 марта объявил экстренный сбор средств для 9-летнего Кирилла Тращенко из Абинского района
Мальчик родился в поселке Ахтырский. Он рос активным и здоровым, ходил в детский сад. В шесть лет ребенок начал жаловаться на боли в коленях и ребрах. Педиатр предположил, что у Кирилла артрит, но при повторном анализе в крови обнаружили опухолевые клетки — бласты.
Ребенка направили в детскую краевую больницу. Там ему провели анализ костного мозга и диагностировали острый лимфобластный лейкоз [злокачественное заболевание крови и костного мозга].
В больнице Кириллу сделали несколько курсов химиотерапии и курс облучения, затем его продолжили лечить дома. Рак отступил. Однако в марте 2020 года лейкоз вернулся и ребенка снова госпитализировали. Ему сделали три блока химиотерапии, однако это не помогло уничтожить опухолевые клетки.
Кирилла направили на лечение в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева. Ребенку провели экспериментальную противоопухолевую терапию. Терапия дает отложенный эффект, полгода врачи наблюдают результат.
«Это были страшные полгода! Организм сына реагировал бурно: аллергия, сбой в работе кишечника, незаживающая язва на ноге и полная потеря волос. Кирюше пришлось заново учиться ходить, но осенью он уже мог гулять с друзьями», — вспоминает мать мальчика Мария Тращенко.
Однако в феврале лейкоз снова вернулся. Мальчику необходим курс лечения противоопухолевым препаратом «Биспонса» (инотузумаб озогамицин).
«Для Кирилла единственным возможным методом терапии с целью попытки достижения ремиссии является терапия препаратом инотузумаб озогамицин, обладающим специфичностью к CD22 [белок, который находится на поверхности некоторых типов лейкозных клеток]», — объяснил заведующий отделения онкологии и гематологии с химиотерапией Детской краевой клинической больницы Краснодара Владимир Лебедев.
Лекарство стоит 2 млн 930 тыс. 33 рубля. Средства из госбюджета на него не выделяются. Мария Тращенко одна воспитывает сына, живут на пенсию и пособие. Чтобы собрать необходимую сумму, благотворительный фонд «Русфонд» объявил экстренный сбор.
Как помочь Кириллу Тращенко?
— Оформить пожертвование можно на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.