На Кубани 9-летнему Кириллу Тращенко с острым лейкозом собирают почти 3 млн рублей на лекарство

Мальчик родился в поселке Ахтырский. Он рос активным и здоровым, ходил в детский сад. В шесть лет ребенок начал жаловаться на боли в коленях и ребрах. Педиатр предположил, что у Кирилла артрит, но при повторном анализе в крови обнаружили опухолевые клетки — бласты.

Ребенка направили в детскую краевую больницу. Там ему провели анализ костного мозга и диагностировали острый лимфобластный лейкоз [злокачественное заболевание крови и костного мозга].

В больнице Кириллу сделали несколько курсов химиотерапии и курс облучения, затем его продолжили лечить дома. Рак отступил. Однако в марте 2020 года лейкоз вернулся и ребенка снова госпитализировали. Ему сделали три блока химиотерапии, однако это не помогло уничтожить опухолевые клетки.

Кирилла направили на лечение в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева. Ребенку провели экспериментальную противоопухолевую терапию. Терапия дает отложенный эффект, полгода врачи наблюдают результат.

«Это были страшные полгода! Организм сына реагировал бурно: аллергия, сбой в работе кишечника, незаживающая язва на ноге и полная потеря волос. Кирюше пришлось заново учиться ходить, но осенью он уже мог гулять с друзьями», — вспоминает мать мальчика Мария Тращенко.

Однако в феврале лейкоз снова вернулся. Мальчику необходим курс лечения противоопухолевым препаратом «Биспонса» (инотузумаб озогамицин).