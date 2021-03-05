«Сочи Парк» начал продажу билетов на праздники 2021 года

Краснодарский край

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Официальный сайт sochipark.ru запустил продажу билетов со скидкой до 30% на тематические праздники 2021 года

Новое предложение «Сочи Парка» позволит спланировать будущие выходные или сезонные каникулы на целый год вперед и сэкономить на этих затратах.

Уже сейчас на сайте парка продаются билеты на День Победы (9 мая), День рождения «Сочи Парка» (1 июня), День рождения Змея Горыныча (28 августа), День рождения Бабы-яги (с 22 октября по 14 ноября), новогодние каникулы (с 25 декабря до 9 января) и новогоднюю ночь (31 декабря).

Единый входной билет стандартно включает прокаты на аттракционах, посещение всех представлений, атомариума, дельфинария и других активностей «Сочи Парка».

Это предложение действительно только на sochipark.ru, билеты — невозвратные.

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