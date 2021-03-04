8 марта Wink покажет кино для женщин бесплатно

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К Международному женскому дню Wink представил коллекцию фильмов и сериалов для женщин, которую можно будет смотреть бесплатно

В пресс-службе видеосервиса уверены, что фильмы на 8 марта — это не всегда сентиментальные истории о любви. Поэтому Wink включил в подборку кино на любой вкус: ленты о равноправии, драмы, байопики и исторические картины, романтические приключения и легкие комедии.

Wink покажет популярные сериалы для женщин, например, «Чики» с Ириной Горбачевой или исторические сериалы о великих правительницах «Виктория» и «Екатерина». Также Wink предлагает к просмотру медицинскую драму «Анатомия страсти» и антиутопию «Рассказ служанки» о роли женщин в обществе, где победил шовинизм.

«Главное — это объяснить женщинам, что они тоже люди»:

В коллекции есть и фильмы о ярких женщинах: российская комедия «Красотка в ударе», лента о скандальной фигуристке 1990-х «Тоня против всех», картина о жизни Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете» и фильм о судьбе французской писательницы «Колетт».

В подборку также вошли телеканалы с весенним настроением: TLC с рассказами о жизни современной женщины, полноценный гид по моде, красоте и стилю от World Fashion Show, канал «Дорама» с популярными сериалами из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня.

Коллекцию можно смотреть бесплатно. Новым пользователям надо пройти по ссылке wink.rt.ru/vesna, нажать «Смотреть бесплатно» и зарегистрироваться в видеосервисе.

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