8 марта Wink покажет кино для женщин бесплатно

К Международному женскому дню Wink представил коллекцию фильмов и сериалов для женщин, которую можно будет смотреть бесплатно

В пресс-службе видеосервиса уверены, что фильмы на 8 марта — это не всегда сентиментальные истории о любви. Поэтому Wink включил в подборку кино на любой вкус: ленты о равноправии, драмы, байопики и исторические картины, романтические приключения и легкие комедии. Wink покажет популярные сериалы для женщин, например, «Чики» с Ириной Горбачевой или исторические сериалы о великих правительницах «Виктория» и «Екатерина». Также Wink предлагает к просмотру медицинскую драму «Анатомия страсти» и антиутопию «Рассказ служанки» о роли женщин в обществе, где победил шовинизм.

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