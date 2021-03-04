В Сочи загорелся рынок на площади 400 кв. метров

В ночь на 4 марта в Сочи произошел крупный пожар на рынке

Сообщение о пожаре на улице Голубые Дали поступило диспетчеру в 2:27. Спасатели прибыли спустя 10 минут и установили, что горит торговая площадь. Судя по фотографиям в паблике «Инцидент Сочи», загорелись рыночные павильоны.

В 3:19 пламя удалось локализовать на площади 400 кв. метров. В 3:31 огонь полностью потушили.

Привлекали 52 человека и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.