В Сочи загорелся рынок на площади 400 кв. метров

Краснодарский край

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В ночь на 4 марта в Сочи произошел крупный пожар на рынке

Сообщение о пожаре на улице Голубые Дали поступило диспетчеру в 2:27. Спасатели прибыли спустя 10 минут и установили, что горит торговая площадь. Судя по фотографиям в паблике «Инцидент Сочи», загорелись рыночные павильоны.

В 3:19 пламя удалось локализовать на площади 400 кв. метров. В 3:31 огонь полностью потушили.

Привлекали 52 человека и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС Сочи

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