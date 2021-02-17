В Краснодаре горят ангары с ламинатом

В Краснодаре 17 февраля произошел пожар в ангарах на площади 1 тыс. кв. метров

Сообщение о возгорании в ангаре на улице Конечной, 2 поступило спасателям в 15:13. Пожару присвоили повышенный ранг. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горят два складских помещения на площади 700 кв. метров.

Через час площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. метров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сложность тушения в том, что на месте высокая пожарная нагрузка и плотность застройки.

К 16:30 стало известно, что огонь охватил три складских помещения, обшитых металлопрофилем. В одном из них частично обрушилась кровля. По предварительной информации, внутри складов находился ламинат и ДСП. На месте работают 108 человек и 34 единицы техники.

В 16:33 пожар локализовали, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

Напомним, накануне вечером в Краснодаре произошел пожар в бывшем ресторане «Бургас» на улице Ставропольской.