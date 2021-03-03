В арт-резиденции «Голубицкое» у берега моря открыли выставку «Таманский декамерон»

В арт-резиденции фонда искусства «Голубицкое» в Темрюкском районе с зимы работает выставка Сергея Куликова и Николая Смирнова «Таманский декамерон»

В основе экспозиции — исследование архитектурных и образно-географических феноменов на территории Таманского полуострова. Зрители увидят яркие элементы региона, в которых отражаются особенности местности. Выставка создана при участии фотографа Алины Десятниченко, краснодарской группировки ЗИП и художника Владимира Мигачева. Авторы проводят параллели с «Декамероном» Бокаччо и работают с темой зональных утопий, коммун и общин.

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«Таманский декамерон» можно будет посмотреть до 3 апреля, сообщается на сайте фонда искусств «Голубицкое». Галерея открыта для гостей со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00 по предварительной записи. Вход бесплатный.