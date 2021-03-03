ССК поднялась в рейтинге застройщиков РФ по объемам строительства
Краснодарская компания ООО «СпецСтройКубань» заняла 9 место по объемам строительства
Рейтинг сформировал Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). По данным на 1 марта 2021 года, ССК возводит 874,9 тыс. кв. метров жилья. Компания строит восемь жилых комплексов. По сравнению с февральским рейтингом краснодарский застройщик улучшил свою позицию, поднявшись на одну строчку.
Также аналитики оценили компанию в 4 звезды из 5 за соблюдение заявляемых сроков сдачи жилья.
Бездушные человейники или уютные поселки:
«Для нас нахождение в топ-10 застройщиков РФ по объемам строительства — это значимое и ответственное достижение. И мы готовы предоставить нашим клиентам лучшее качество жилья и инфраструктуру», — отметили в пресс-службе ССК.
В компании добавили, что за 2020 год застройщик ввел в эксплуатацию 75,08 тыс. кв. метров жилья.