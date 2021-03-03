ССК поднялась в рейтинге застройщиков РФ по объемам строительства

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Краснодарская компания ООО «СпецСтройКубань» заняла 9 место по объемам строительства

Рейтинг сформировал Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). По данным на 1 марта 2021 года, ССК возводит 874,9 тыс. кв. метров жилья. Компания строит восемь жилых комплексов. По сравнению с февральским рейтингом краснодарский застройщик улучшил свою позицию, поднявшись на одну строчку.

Также аналитики оценили компанию в 4 звезды из 5 за соблюдение заявляемых сроков сдачи жилья.

Бездушные человейники или уютные поселки:

«Для нас нахождение в топ-10 застройщиков РФ по объемам строительства — это значимое и ответственное достижение. И мы готовы предоставить нашим клиентам лучшее качество жилья и инфраструктуру», — отметили в пресс-службе ССК.

В компании добавили, что за 2020 год застройщик ввел в эксплуатацию 75,08 тыс. кв. метров жилья.

Жилье Рейтинги Строительство

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