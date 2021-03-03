ССК поднялась в рейтинге застройщиков РФ по объемам строительства

Рейтинг сформировал Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). По данным на 1 марта 2021 года, ССК возводит 874,9 тыс. кв. метров жилья. Компания строит восемь жилых комплексов. По сравнению с февральским рейтингом краснодарский застройщик улучшил свою позицию, поднявшись на одну строчку.

Также аналитики оценили компанию в 4 звезды из 5 за соблюдение заявляемых сроков сдачи жилья.