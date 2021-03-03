Краснодарка передала знакомому 1,2 млн рублей за поступление в кадетское училище, но он забрал их себе
В начале марта суд признал виновной жительницу Краснодара за посредничество во взятке
Установлено, что в июле 2019 года женщина пожаловалась своей приятельнице-военнослужащей, что ее сын провалил экзамен по математике в Краснодарское президентское кадетское училище. Знакомая пообещала помочь и сказала, что знает некоего Инвера, который обладает обширными связями, в том числе и с руководством учреждения.
Мужчина попросил 1,2 млн рублей за возможность пересдачи. Родственники абитуриента собрали деньги и передали их военнослужащей. А та, в свою очередь, стала убеждать их в том, что скоро мальчика зачислят в училище. В качестве доказательства она показала на телефоне фотографию уведомления о том, что абитуриента вызывают на пересдачу экзамена, с подписью начальника училища Геннадия Барковского. Военнослужащая продолжала уверять знакомых, что скоро сына вызовут в училище, однако это так и не произошло. Семья решила обратиться в полицию.
В ходе следствия выяснилось, что подпись на уведомлении поддельная, а регламент училища не предполагает пересдачу экзаменов. Барковский пояснил суду, что к нему никто не обращался по поводу зачисления юноши. Следователи сделали вывод, что знакомый военнослужащей мошенничал и забрал себе деньги, полученные якобы для взятки. Его личность пока не смогли установить.
На женщину, передавшую деньги, завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил ее к штрафу в 1,5 млн рублей. Подсудимая признала вину и не стала обжаловать приговор. Уголовное дело в отношении ее знакомого выделили в отдельное производство, написали «Коммерсантъ» 3 марта.
Напомним, в августе 2020 года в СК рассказали, что сотрудники филиала Краснодарского университета МВД в Ставрополе создали ОПГ и брали взятки.