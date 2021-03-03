Установлено, что в июле 2019 года женщина пожаловалась своей приятельнице-военнослужащей, что ее сын провалил экзамен по математике в Краснодарское президентское кадетское училище. Знакомая пообещала помочь и сказала, что знает некоего Инвера, который обладает обширными связями, в том числе и с руководством учреждения.

Мужчина попросил 1,2 млн рублей за возможность пересдачи. Родственники абитуриента собрали деньги и передали их военнослужащей. А та, в свою очередь, стала убеждать их в том, что скоро мальчика зачислят в училище. В качестве доказательства она показала на телефоне фотографию уведомления о том, что абитуриента вызывают на пересдачу экзамена, с подписью начальника училища Геннадия Барковского. Военнослужащая продолжала уверять знакомых, что скоро сына вызовут в училище, однако это так и не произошло. Семья решила обратиться в полицию.