Болельщики «Краснодара» поблагодарили Галицкого за подаренные таксисту с ДЦП автомобиль и слуховой аппарат

Краснодарский край

Распечатать

28 февраля на матче ФК «Краснодар» с «Уралом» фанаты провели акцию и поблагодарили Сергея Галицкого за помощь таксисту с ДЦП

Напомним, в начале февраля краснодарка обвинила в соцсетях водителя «Яндекс.Такси» Евгения в том, что он находился за рулем под наркотиками. Она записала видео, в котором отчитала молодого человека за его поведение.

Ролик появился в городских пабликах, а сервис заблокировал таксиста и лишил его возможности работать. Однако вскоре владелец автопарка, в котором работает мужчина, записал видео и объяснил, что у таксиста ДЦП.

После распространения видео водителя восстановили на работе. А 7 февраля с Евгением встретилась женщина, которая его оскорбила. Она поговорила с ним и попросила прощения.

27 февраля игроки ФК «Краснодар» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов устроили сюрприз Евгению Широкому. Его тайно привезли на встречу и рассказали, что клуб приобрел мужчине машину и решил помочь с лечением. Ему вручили слуховой аппарат, экипировку клуба и билеты на матч.

А 1 марта в инстаграме команды Галицкого появился пост, в котором рассказали о флешмобе от болельщиков клуба, которые «поблагодарили Сергея Николаевича за помощь Евгению (водителю такси, который оказался в трудной ситуации)». Видео с акцией выложили в сторис. На кадрах болельщики одной из трибун кричат «спасибо» под звуки барабана на прошедшем в воскресенье матче.

«Акция проходила анонимно по понятным причинам. Мы хотим поблагодарить всех болельщиков, кто откликнулся на наш призыв», — сообщили в посте.

Источник из фанатского движения пояснил порталу Юга.ру, что под «анонимностью» имеется в виду ее секретность: об акции не предупреждали заранее в соцсетях, так как не хотели, чтобы Сергей Галицкий узнал о ней до ее проведения.

Сергей Галицкий Такси ФК «Краснодар»

Новости

Под Туапсе взорвалась машина с людьми
Кондратьев захотел штрафовать маршрутчиков за отключение системы ГЛОНАСС
На строительство Яблоновского моста дополнительно выделили 2 млрд рублей
Болельщики «Краснодара» поблагодарили Галицкого за подаренные таксисту с ДЦП автомобиль и слуховой аппарат
ПФР подал в суд на 90-летнего жителя Кубани за то, что он «незаконно обогатился» на 25 тыс. рублей за 3 года
На Кубани депутат похитил 11,5 млн рублей у управляющей компании, которую учредил

Лента новостей

«Вам лечение не нужно»
Вчера, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
Вчера, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль
Тбилисский район подвел итоги пяти лет
26 февраля, 20:12 Партнерский
Тбилисский район подвел итоги пяти лет
Глава района рассказал о благоустройстве и бюджетах

Реклама на портале