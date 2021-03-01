Болельщики «Краснодара» поблагодарили Галицкого за подаренные таксисту с ДЦП автомобиль и слуховой аппарат

28 февраля на матче ФК «Краснодар» с «Уралом» фанаты провели акцию и поблагодарили Сергея Галицкого за помощь таксисту с ДЦП

Напомним, в начале февраля краснодарка обвинила в соцсетях водителя «Яндекс.Такси» Евгения в том, что он находился за рулем под наркотиками. Она записала видео, в котором отчитала молодого человека за его поведение.

Ролик появился в городских пабликах, а сервис заблокировал таксиста и лишил его возможности работать. Однако вскоре владелец автопарка, в котором работает мужчина, записал видео и объяснил, что у таксиста ДЦП.

После распространения видео водителя восстановили на работе. А 7 февраля с Евгением встретилась женщина, которая его оскорбила. Она поговорила с ним и попросила прощения.

27 февраля игроки ФК «Краснодар» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов устроили сюрприз Евгению Широкому. Его тайно привезли на встречу и рассказали, что клуб приобрел мужчине машину и решил помочь с лечением. Ему вручили слуховой аппарат, экипировку клуба и билеты на матч.

А 1 марта в инстаграме команды Галицкого появился пост, в котором рассказали о флешмобе от болельщиков клуба, которые «поблагодарили Сергея Николаевича за помощь Евгению (водителю такси, который оказался в трудной ситуации)». Видео с акцией выложили в сторис. На кадрах болельщики одной из трибун кричат «спасибо» под звуки барабана на прошедшем в воскресенье матче.

«Акция проходила анонимно по понятным причинам. Мы хотим поблагодарить всех болельщиков, кто откликнулся на наш призыв», — сообщили в посте.

Источник из фанатского движения пояснил порталу Юга.ру, что под «анонимностью» имеется в виду ее секретность: об акции не предупреждали заранее в соцсетях, так как не хотели, чтобы Сергей Галицкий узнал о ней до ее проведения.