ФК «Краснодар» подарил таксисту с ДЦП машину и слуховой аппарат
Футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов 27 февраля вручили водителю такси с ДЦП Евгению Широкову ключи от машины
В начале февраля жительница Краснодара обвинила водителя сервиса «Яндекс. Такси» в том, что он находился за рулем под наркотиками и неадекватно управлял машиной. После высадки женщина записала ролик, где отчитывала молодого человека.
«Ты нормальный? Ты хорошо себя вел? Ты машину как ведешь? Что ты употреблял? Ты зачем употребляешь и людей возишь, скажи мне?», — задает вопросы автор видео.
Видеозапись появилась во многих городских пабликах. Сервис заблокировал водителя и лишил его возможности работать.
На следующий день владелец автопарка, где работал мужчина, записал видео, в котором рассказал, что таксиста зовут Евгений и у него ДЦП. При этом заболевании наблюдается нарушение работы мозга, в том числе трудности с речью.
Как объяснили «КП» — Кубань» в краевом ГИБДД, водить автомобиль не могут только люди с тяжелыми психическими заболеваниями. Остальные категории граждан, включая людей с ДЦП, могут получить удостоверение категории «В» и управлять транспортным средством с ручным управлением, которое было бы отмечено знаком «Инвалид» или «Глухой водитель».
После получения огласки, в сервисе восстановили водителя.
Корреспондент телеканала «Краснодар» пообщалась с молодым человеком и узнала, что таксиста зовут Евгений Широкий, ему 28 лет. Он приехал в Краснодар из Армавира, живет с супругой.
Также сообщалось, что машина, на которой работает Евгений, имеет специальные опознавательные знаки. В тот вечер, когда произошла скандальная история, автомобиль находился на сервисе по техническому обслуживанию.
Записавшая видео с оскорблениями жительница Краснодара и водитель такси встретились 7 февраля. Они поговорили, и девушка попросила у Евгения прощения.
27 февраля игроки ФК «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов встретились с Евгением Широким. Они подарили молодому человеку ключи от новой машины, слуховой аппарат, экипировку клуба и билеты на ближайшую игру «быков».
На встречу Евгения привезли тайно, закрыв глаза. Журналисты телеканала «Краснодар» сняли, как выглядела встреча.
«Нас поразила эта история, как Женя несмотря на все трудности все преодолел. Наш клуб решил приобрести машину и помочь с лечением. Всех болельщиков ФК "Краснодар" я призываю при заказе такси вызывать именно Евгения. Приглашаем Женю на наш следующий домашний матч. Надеемся, что у него получится его посетить» — сказал Сафронов.