ФК «Краснодар» подарил таксисту с ДЦП машину и слуховой аппарат

Футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов 27 февраля вручили водителю такси с ДЦП Евгению Широкову ключи от машины

В начале февраля жительница Краснодара обвинила водителя сервиса «Яндекс. Такси» в том, что он находился за рулем под наркотиками и неадекватно управлял машиной. После высадки женщина записала ролик, где отчитывала молодого человека. «Ты нормальный? Ты хорошо себя вел? Ты машину как ведешь? Что ты употреблял? Ты зачем употребляешь и людей возишь, скажи мне?», — задает вопросы автор видео. Видеозапись появилась во многих городских пабликах. Сервис заблокировал водителя и лишил его возможности работать.

На следующий день владелец автопарка, где работал мужчина, записал видео, в котором рассказал, что таксиста зовут Евгений и у него ДЦП. При этом заболевании наблюдается нарушение работы мозга, в том числе трудности с речью. Как объяснили «КП» — Кубань» в краевом ГИБДД, водить автомобиль не могут только люди с тяжелыми психическими заболеваниями. Остальные категории граждан, включая людей с ДЦП, могут получить удостоверение категории «В» и управлять транспортным средством с ручным управлением, которое было бы отмечено знаком «Инвалид» или «Глухой водитель». После получения огласки, в сервисе восстановили водителя.

Корреспондент телеканала «Краснодар» пообщалась с молодым человеком и узнала, что таксиста зовут Евгений Широкий, ему 28 лет. Он приехал в Краснодар из Армавира, живет с супругой. Также сообщалось, что машина, на которой работает Евгений, имеет специальные опознавательные знаки. В тот вечер, когда произошла скандальная история, автомобиль находился на сервисе по техническому обслуживанию.

Записавшая видео с оскорблениями жительница Краснодара и водитель такси встретились 7 февраля. Они поговорили, и девушка попросила у Евгения прощения.