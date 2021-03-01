В парке науки и искусства «Сириус» под Сочи пройдет джазовый фестиваль

Краснодарский край

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В новом округе Сириус рядом с Сочи в четвертый раз пройдет Sirius Jazz Festival, организованный в сотрудничестве с музыкантом Игорем Бутманом

5 марта в 19:30 на сцену Парка науки и искусства «Сириус» выйдут Трио Олега Аккуратова и Квартет Игоря Бутмана. 6 марта в это же время начнется выступление Лорин Талезе (США), Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Завершится фестиваль 7 марта концертом Трио Эммета Коэна (США) и Квинтета Игоря Бутмана. Начало в 18:00.

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«Проведение фестиваля джазовой музыки стало доброй традицией для Парка науки и искусства. На нашей сцене выступают величайшие джазовые музыканты современности, настоящие профессионалы. Ведь только высочайший уровень мастерства, умение слышать друг друга позволяет с легкостью играть джаз, импровизировать. Импровизацию невозможно повторить дважды, поэтому каждый концерт эксклюзивен, вызывает у зрителя новые ощущения и эмоции. Джаз — это всегда радость и восторг», — прокомментировали в пресс-службе фонда «Талант и успех», создавшего образовательный центр «Сириус».

Приобрести билеты можно на сайте Парка науки и искусства «Сириус».

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