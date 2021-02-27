Курортный сезон в Сочи планируют открыть на месяц раньше

«Начало летнего сезона, судя по бронированиям, мы ожидаем в начале мая. Пик нагрузок по турпотоку прогнозируется уже с июня», — рассказал он.

26 февраля в администрации Сочи прошло заседание оперштаба по итогам зимнего курортного сезона. Замглавы города Владимир Пушкарев сообщил, что загрузка отелей на последней неделе достигла более 95% в горном кластере. Также он заметил, что открыть летний сезон планируется уже весной.

Член президиума альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян отметил порталу Юга.ру, что это правильный вектор развития курорта:

«У нас по старинке осталось представление, что открытие курортного сезона должно совпадать с началом купального. Конечно же, это неправильно. Сочи ведь — самое теплое место в стране. И туристов нужно привлечь еще до того, как море прогрелось. Что для этого нужно? СПА-центр, бассейн с подогретой морской водой, программы этногастрономического туризма, разнообразные фестивали».

По словам эксперта, важно насытить курорт разнообразными событиями, это поможет привлечь отдыхающих. Он обратил внимание и на то, что и закрывать сезон надо как можно позже, не раньше середины октября.

Как писали Юга.ру, осенью 2020 года теплая погода позволила продлить бархатный сезон на отечественных курортах.