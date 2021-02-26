Spotify стал популярнее Apple Music у абонентов МегаФона

В анализе использованы данные о трафике в мобильной сети оператора и количестве абонентов, использующих музыкальные стрим-сервисы.

В 2020 году абоненты МегаФона слушали музыку в приложениях в среднем около 20 минут в день. Пик активности приходился на период с 17:00 до 18:00. Чаще всего музыку слушали в пятницу. Рейтинг возглавили российские BOOM и «ВКонтакте», которые входят в одну экосистему. Доля их пользователей в сети МегаФон составила 56,2%. Второе место — у «Яндекс.Музыки». Тройку лидеров замкнул Spotify, появившийся в РФ летом 2020 года.