Spotify стал популярнее Apple Music у абонентов МегаФона
МегаФон проанализировал активность абонентов на музыкальных площадках в 2020 году
В анализе использованы данные о трафике в мобильной сети оператора и количестве абонентов, использующих музыкальные стрим-сервисы.
В 2020 году абоненты МегаФона слушали музыку в приложениях в среднем около 20 минут в день. Пик активности приходился на период с 17:00 до 18:00. Чаще всего музыку слушали в пятницу. Рейтинг возглавили российские BOOM и «ВКонтакте», которые входят в одну экосистему. Доля их пользователей в сети МегаФон составила 56,2%. Второе место — у «Яндекс.Музыки». Тройку лидеров замкнул Spotify, появившийся в РФ летом 2020 года.
Полный рейтинг музыкальных стрим-сервисов, используемых абонентами МегаФона в 2020 году:
- BOOM и «ВКонтакте» — 56,6%,
- «Яндекс.Музыка» — 18,7%,
- Spotify — 12,1%,
- Apple Music — 10,2%,
- YouTube Music — 1,6%,
- Dezeer — менее 1%,
- СберЗвук — менее 1%.