Spotify стал популярнее Apple Music у абонентов МегаФона

Партнерский Вся Россия

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МегаФон проанализировал активность абонентов на музыкальных площадках в 2020 году

В анализе использованы данные о трафике в мобильной сети оператора и количестве абонентов, использующих музыкальные стрим-сервисы.

В 2020 году абоненты МегаФона слушали музыку в приложениях в среднем около 20 минут в день. Пик активности приходился на период с 17:00 до 18:00. Чаще всего музыку слушали в пятницу. Рейтинг возглавили российские BOOM и «ВКонтакте», которые входят в одну экосистему. Доля их пользователей в сети МегаФон составила 56,2%. Второе место — у «Яндекс.Музыки». Тройку лидеров замкнул Spotify, появившийся в РФ летом 2020 года.

Полный рейтинг музыкальных стрим-сервисов, используемых абонентами МегаФона в 2020 году:

  1. BOOM и «ВКонтакте» — 56,6%,
  2. «Яндекс.Музыка» — 18,7%,
  3. Spotify — 12,1%,
  4. Apple Music — 10,2%,
  5. YouTube Music — 1,6%,
  6. Dezeer — менее 1%,
  7. СберЗвук — менее 1%.
Интернет МегаФон Музыка

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