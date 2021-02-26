На Кубани будут судить замглавы филиала «Главрыбвода» по делу о многомиллионных «откатах»

В Краснодарском крае 26 февраля направили в суд уголовное дело о коррупции против замначальника филиала «Главрыбвода»

Напомним, в марте прошлого года в Краснодаре задержали замначальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» по делу о коррупции. По данным следствия, бюджетное учреждение финансировало работы по расчитке водного канала Васильчиков ерик и Соловьевского гирла. Ими занималась коммерческая компания по госконтрактам.

13 сентября 2018 года чиновник потребовал от гендиректора компании взятку («откат») в размере 10% от цены госконтракта (стоимость контракта — 69 млн 29 тыс. рублей). За это он обещал беспрепятственно согласовать и подписать акты выполненных работ, а также дальнейшее покровительство. В случае отказа чиновник грозил не принять работы. Тогда компания не получила бы оплату.

Опасаясь создания сложностей по приемке работ, с 16 ноября 2018 года по 8 февраля 2019 гендиректор передал заместителю руководителя учреждения 7 млн рублей.

27 августа 2019 года между Азово-Черноморским филиалом «Главрыбвода» и генеральным директором той же организации был заключен госконтракт на выполнение работ по расчистке Соловьевского гирла, соединяющего Куликово-Курчанскую систему лиманов с морем.

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В период с 1 по 30 сентября 2019 года чиновник снова потребовал «откат» в виде 20% от цены нового госконтракта (в этот раз его цена составляла 13 млн 660 тыс. рублей). Взамен обещалась беспрепятственная приемка и оплата выполненных работ.

7 февраля 2020 года руководитель коммерческой организации подал заявление в УФСБ России по Краснодарскому краю. Силовики организовали оперативно-розыскные мероприятия. Замруководителя Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» задержали 2 марта во время получения взятки в 2 млн рублей.

26 февраля 2021 года в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о завершении расследования уголовного дела. 57-летнего чиновника обвинили в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).