В Краснодаре завели уголовное дело на замначальника «Главрыбвода» за взятку
В марте в Краснодаре задержали замначальника начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» по делу о коррупции
По данным следствия, в сентябре 2018 года одна из коммерческих организаций занималась расчисткой Васильчикова ерика [водный канал — Юга.ру] в Калининском районе. Эти работы выполнялись по государственному контракту, а их финансирование лежало на Азово-Черноморском филиале государственного учреждения «Главрыбвод».
Заместитель главы организации узнал о выполняемом контракте и в феврале 2020 года потребовал от директора компании передать ему 20% от суммы, прописанной в договоре. За это он пообещал подписать акты о выполненных работах и предоставить покровительство, а в случае, если руководство компании откажется от таких условий, он не примет работы, и исполнители не получат деньги.
Предприниматель согласился с требованиями, но вместе с тем сообщил об этом в силовые структуры. 2 марта он встретился с замглавы «Главрыбвода» и передал ему 2 млн рублей. После этого злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.
В отношении сотдурника госучрежджения возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Его заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили 13 марта в СУ СК России по Краснодарскому краю.