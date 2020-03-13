В Краснодаре завели уголовное дело на замначальника «Главрыбвода» за взятку

По данным следствия, в сентябре 2018 года одна из коммерческих организаций занималась расчисткой Васильчикова ерика [водный канал — Юга.ру] в Калининском районе. Эти работы выполнялись по государственному контракту, а их финансирование лежало на Азово-Черноморском филиале государственного учреждения «Главрыбвод».

Заместитель главы организации узнал о выполняемом контракте и в феврале 2020 года потребовал от директора компании передать ему 20% от суммы, прописанной в договоре. За это он пообещал подписать акты о выполненных работах и предоставить покровительство, а в случае, если руководство компании откажется от таких условий, он не примет работы, и исполнители не получат деньги.