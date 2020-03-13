В Краснодаре завели уголовное дело на замначальника «Главрыбвода» за взятку

Краснодарский край

Распечатать

В марте в Краснодаре задержали замначальника начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» по делу о коррупции

По данным следствия, в сентябре 2018 года одна из коммерческих организаций занималась расчисткой Васильчикова ерика [водный канал — Юга.ру] в Калининском районе. Эти работы выполнялись по государственному контракту, а их финансирование лежало на Азово-Черноморском филиале государственного учреждения «Главрыбвод».

Заместитель главы организации узнал о выполняемом контракте и в феврале 2020 года потребовал от директора компании передать ему 20% от суммы, прописанной в договоре. За это он пообещал подписать акты о выполненных работах и предоставить покровительство, а в случае, если руководство компании откажется от таких условий, он не примет работы, и исполнители не получат деньги.

Читайте также:

Предприниматель согласился с требованиями, но вместе с тем сообщил об этом в силовые структуры. 2 марта он встретился с замглавы «Главрыбвода» и передал ему 2 млн рублей. После этого злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

В отношении сотдурника госучрежджения возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Его заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили 13 марта в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Взятка Коррупция Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Система беззакония и беспредела». Суд снова продлил арест редактору дагестанского «Черновика»
На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам до -6 °С
В Краснодаре завели уголовное дело на замначальника «Главрыбвода» за взятку
Роспотребнадзор рассказал подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани
Кавказская выдра попала в фотоловушку в Сочи
Новый способ обхода цензуры: в Minecraft создали хранилище публикаций, запрещенных правительством

Лента новостей

Новый способ обхода цензуры

В Minecraft создали хранилище публикаций, запрещенных правительством

Статьи

Кто такой Руслан Байсаров

30 фактов о предпринимателе, его карьере, бизнесе и увлечениях

В выходные дни на Кубани пойдет дождь со снегом

Реклама на портале