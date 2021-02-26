В Краснодаре столкнулись такси и троллейбус

Днем 25 февраля в Краснодаре возле Сенного рынка водитель такси врезалась в троллейбус

Информация о ДТП в районе Сенного рынка появилась накануне днем в краснодарских пабликах.

«Водитель легкового автомобиля выехал на желтый сигнал светофора, уверенный в том, что сможет проскочить мимо троллейбуса. Легковой автомобиль вылетел в неположенном месте и нарушил правила дорожного движения. Пострадал пассажир», — сообщил очевидец.

По предварительнымм данным, 42-летняя водитель такси ехала по улице Октябрьской и при повороте налево на улице Буденного столкнулась с троллейбусом, который двигался по встречке в сторону Калинина.

По факту ДТП назначено административное расследование. Полиция устанавливает виновника и причину аварии, рассказали порталу Юга.ру 26 февраля в пресс-службе УМВД Краснодара.