В Краснодаре столкнулись такси и троллейбус
Днем 25 февраля в Краснодаре возле Сенного рынка водитель такси врезалась в троллейбус
Информация о ДТП в районе Сенного рынка появилась накануне днем в краснодарских пабликах.
«Водитель легкового автомобиля выехал на желтый сигнал светофора, уверенный в том, что сможет проскочить мимо троллейбуса. Легковой автомобиль вылетел в неположенном месте и нарушил правила дорожного движения. Пострадал пассажир», — сообщил очевидец.
По предварительнымм данным, 42-летняя водитель такси ехала по улице Октябрьской и при повороте налево на улице Буденного столкнулась с троллейбусом, который двигался по встречке в сторону Калинина.
По факту ДТП назначено административное расследование. Полиция устанавливает виновника и причину аварии, рассказали порталу Юга.ру 26 февраля в пресс-службе УМВД Краснодара.
На Кубани такси регулярно попадают в ДТП. Так, в феврале этого года в Сочи такси столкнулось с автобусом, пострадали четыре человека. В декабре в Краснодаре произошло массовое ДТП с машиной такси. Осенью в Туапсинском районе женщину зажало в такси после ДТП. А в июне в Адлерском районе Сочи в автомобильной аварии с такси пострадали пять человек.