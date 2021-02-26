В Краснодаре столкнулись такси и троллейбус

Краснодарский край

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Днем 25 февраля в Краснодаре возле Сенного рынка водитель такси врезалась в троллейбус

Информация о ДТП в районе Сенного рынка появилась накануне днем в краснодарских пабликах.

«Водитель легкового автомобиля выехал на желтый сигнал светофора, уверенный в том, что сможет проскочить мимо троллейбуса. Легковой автомобиль вылетел в неположенном месте и нарушил правила дорожного движения. Пострадал пассажир», — сообщил очевидец.

По предварительнымм данным, 42-летняя водитель такси ехала по улице Октябрьской и при повороте налево на улице Буденного столкнулась с троллейбусом, который двигался по встречке в сторону Калинина.

По факту ДТП назначено административное расследование. Полиция устанавливает виновника и причину аварии, рассказали порталу Юга.ру 26 февраля в пресс-службе УМВД Краснодара.

На Кубани такси регулярно попадают в ДТП. Так, в феврале этого года в Сочи такси столкнулось с автобусом, пострадали четыре человека. В декабре в Краснодаре произошло массовое ДТП с машиной такси. Осенью в Туапсинском районе женщину зажало в такси после ДТП. А в июне в Адлерском районе Сочи в автомобильной аварии с такси пострадали пять человек.

ДТП Краснодар Общественный транспорт Полиция Такси Троллейбус

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