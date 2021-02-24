В Сочи автобус врезался в такси. Пострадали четыре человека
В Сочи 23 февраля произошло ДТП с автобусом и иномаркой
Авария случилась в Адлерском районе Сочи на улице Олимпийской, 24. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, выезжая со второстепенной дороги, нарушил ПДД и не пропустил автобус, у которого было преимущество в движении.
В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Видеозапись с места аварии появилась в паблике «ЧП Сочи» 23 февраля в 17:30. По словам очевидцев, ДТП с участием рейсового автобуса и такси произошло возле канатной дороги «Альпика сервис».
Напомним, в этот же день в Сочи произошло еще одно ДТП. В Центральном районе курорта машина вылетела через отбойник на встречку, пострадали два ребенка.
На Кубани такси регулярно попадают в ДТП. Так, в декабре в Краснодаре произошло массовое ДТП с машиной такси. Осенью в Туапсинском районе женщину зажало в такси после ДТП. А в июне в Адлерском районе Сочи в автомобильной аварии с такси пострадали пять человек.