В Сочи 23 февраля произошло ДТП с автобусом и иномаркой

Авария случилась в Адлерском районе Сочи на улице Олимпийской, 24. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, выезжая со второстепенной дороги, нарушил ПДД и не пропустил автобус, у которого было преимущество в движении.

В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Видеозапись с места аварии появилась в паблике «ЧП Сочи» 23 февраля в 17:30. По словам очевидцев, ДТП с участием рейсового автобуса и такси произошло возле канатной дороги «Альпика сервис».