Депутаты ЗСК утвердили поправки в закон о бюджете Кубани на три года. Вот что изменилось

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 25 февраля утвердили внесение изменений в бюджет региона на трехлетний период

Напомним, 13 ноября 2020 года губернатор Вениамин Кондратьев внес на рассмотрение в ЗСК проект бюджета Краснодарского края на три года, после чего депутаты приступили к изучению документа. 25 ноября парламентарии утвердили законопроект в первом чтении. 11 декабря в него внесли поправки и утвердили во втором чтении.

25 февраля состоялось очередное, 51-е пленарное заседание Законодательного собрания края под председательством Юрия Бурлачко. В рамках сессии парламентарии обсудили законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон о краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Изменения обусловлены ростом налоговых и неналоговых доходов, объяснил министр финансов Кубани Сергей Максименко. Так, доходную часть краевого бюджета в этом году собираются увеличить на 7,8 млрд рублей, в 2022-м — на 7 млрд рублей, в 2023-м — почти на 5,5 млрд рублей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что благодаря принятым во время пандемии решениям стало возможным восстановление бюджета региона. «Нам не придется привлекать коммерческие кредиты, как мы предполагали в прошлом году. В бюджете достаточно средств, чтобы говорить не только о сохранении экономики, ее отраслей, но и их развитии. Сегодня экономика края и бюджет самостоятельны», — сказал Кондратьев.

Руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко добавил, что увеличение доходной части бюджета стало возможным в связи с перспективами увеличения налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета. «Ожидается их рост по многим позициям, в том числе и по таким, как поступление НДФЛ, налог на прибыль организаций. Такие цифры — явный показатель того, что кубанская экономика, пережившая ограничения времен эпидемии, восстанавливается и начинает отыгрывать прежние позиции», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Какие изменения внесли в краевой бюджет В 2021 году на 4 млрд рублей увеличится финансирование программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» . С учетом ранее выделенных средств в регионе собираются построить 9 детсадов, 17 школ и 18 спортобъектов.



Станет больше финансирование госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» . Это позволит увеличить субсидии муниципалитетам на организацию водоснабжения населения, продолжить переселение людей из аварийного жилья.



Дополнительные средства пойдут на развитие АПК . В 2021 году впервые субсидии на молочное животноводство составят 1 млрд рублей.



Увеличится финансирование программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» . По программе выделят 500 млн рублей на достройку объектов незавершенного строительства.