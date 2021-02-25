Сбер запустил страхование по подписке

Минимальный срок страховки от несчастных случаев «Защита от травм» составляет один месяц. Подписная модель — это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Стоимость годовой программы можно разделить на регулярные платежи. Для отказа от страховки можно просто не вносить очередной платеж.

«Сбербанк Онлайн — одно из самых популярных приложений на юге России и Северном Кавказе. Им пользуются более 8,5 млн наших клиентов в 11 регионах обслуживания банка. А перевод на подписку сделает оплату страховки такой же привычной, как ежемесячная плата за интернет или доступ к любимым сериалам. Программа «Защита от травм» очень популярна у наших клиентов: за прошлый год договоры по ней в Юго-Западном банке оформили более 49 тыс. человек. В этом году у всех желающих сохранится возможность заключить и оплатить полис сразу на год. Но теперь подписка также позволяет оплачивать страховку ежемесячно», — сказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.