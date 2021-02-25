Сбер запустил страхование по подписке
В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился первый страховой продукт Сбера по подписке
Минимальный срок страховки от несчастных случаев «Защита от травм» составляет один месяц. Подписная модель — это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Стоимость годовой программы можно разделить на регулярные платежи. Для отказа от страховки можно просто не вносить очередной платеж.
«Сбербанк Онлайн — одно из самых популярных приложений на юге России и Северном Кавказе. Им пользуются более 8,5 млн наших клиентов в 11 регионах обслуживания банка. А перевод на подписку сделает оплату страховки такой же привычной, как ежемесячная плата за интернет или доступ к любимым сериалам. Программа «Защита от травм» очень популярна у наших клиентов: за прошлый год договоры по ней в Юго-Западном банке оформили более 49 тыс. человек. В этом году у всех желающих сохранится возможность заключить и оплатить полис сразу на год. Но теперь подписка также позволяет оплачивать страховку ежемесячно», — сказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.
Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до шести человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.
«Сейчас настоящий бум подписок. По подписке можно смотреть фильмы, слушать музыку, учиться и даже владеть автомобилем. Все важнее становится возможность платить именно за тот объем сервиса, которым человек реально пользуется. Так что подписка — логичное развитие и наших рисковых страховых продуктов. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а за 2021 год мы переведем на нее все наши страховки для физлиц», — сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.
Страховая защита в месяц стоит 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс., 800 тыс. или 1 млн рублей.