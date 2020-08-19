«Ростелеком» начал продавать новый страховой полис для защиты квартир

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Компания «Ростелеком» совместно с «Альфастрахованием» в августе запустили продажу новых страховых полисов

Новый страховой продукт «Хоть потоп» защитит владельцев и арендаторов квартир от риска пожара, залива и кражи. Полис можно купить на сайте «Ростелекома» — документы оформляются онлайн, без осмотра квартиры и предварительной описи имущества.

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В пресс-службе «Ростелекома» 19 августа рассказали, что по программе «Хоть потоп» будут страховать внутреннюю отделку, включая стоимость работ, инженерные сети и оборудование, мебель, бытовую и электронную технику и гражданскую ответственность перед соседями.

Лимит выплат для клиентов «Ростелекома» составит до 400 тыс. рублей. Договор можно заключить на месяц с автоматическим продлением в течение 23 месяцев или на один год. Кроме того, можно оформить подписку и оплачивать полис небольшими ежемесячными платежами.

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По словам руководителя проекта управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Елены Калмыковой, страхование квартиры — хороший способ обезопасить себя от проблем на время отсутствия в квартире. Полис покрывает большинство рисков повреждения имущества и включает лимит покрытия, которого хватит для устранения последствий.

Директор проектов офиса перспективных продуктов «Ростелекома» Ирина Козловская отметила, что компания планирует расширить линейку страховых продуктов.

Безопасность Жилье Краснодар Ростелеком Страхование сфера услуг

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