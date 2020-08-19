«Ростелеком» начал продавать новый страховой полис для защиты квартир
Компания «Ростелеком» совместно с «Альфастрахованием» в августе запустили продажу новых страховых полисов
Новый страховой продукт «Хоть потоп» защитит владельцев и арендаторов квартир от риска пожара, залива и кражи. Полис можно купить на сайте «Ростелекома» — документы оформляются онлайн, без осмотра квартиры и предварительной описи имущества.
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В пресс-службе «Ростелекома» 19 августа рассказали, что по программе «Хоть потоп» будут страховать внутреннюю отделку, включая стоимость работ, инженерные сети и оборудование, мебель, бытовую и электронную технику и гражданскую ответственность перед соседями.
Лимит выплат для клиентов «Ростелекома» составит до 400 тыс. рублей. Договор можно заключить на месяц с автоматическим продлением в течение 23 месяцев или на один год. Кроме того, можно оформить подписку и оплачивать полис небольшими ежемесячными платежами.
По словам руководителя проекта управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Елены Калмыковой, страхование квартиры — хороший способ обезопасить себя от проблем на время отсутствия в квартире. Полис покрывает большинство рисков повреждения имущества и включает лимит покрытия, которого хватит для устранения последствий.
Директор проектов офиса перспективных продуктов «Ростелекома» Ирина Козловская отметила, что компания планирует расширить линейку страховых продуктов.
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