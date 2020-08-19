«Ростелеком» начал продавать новый страховой полис для защиты квартир

Новый страховой продукт «Хоть потоп» защитит владельцев и арендаторов квартир от риска пожара, залива и кражи. Полис можно купить на сайте «Ростелекома» — документы оформляются онлайн, без осмотра квартиры и предварительной описи имущества.

В пресс-службе «Ростелекома» 19 августа рассказали, что по программе «Хоть потоп» будут страховать внутреннюю отделку, включая стоимость работ, инженерные сети и оборудование, мебель, бытовую и электронную технику и гражданскую ответственность перед соседями.

Лимит выплат для клиентов «Ростелекома» составит до 400 тыс. рублей. Договор можно заключить на месяц с автоматическим продлением в течение 23 месяцев или на один год. Кроме того, можно оформить подписку и оплачивать полис небольшими ежемесячными платежами.