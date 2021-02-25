Путин подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал закон, запрещающий высаживать детей без билетов из общественного транспорта

Согласно документу, пассажиров младше 16 лет, если они не оплатили проезд и едут без сопровождающего, теперь нельзя высадить из общественного транспорта.

Также документ вносит изменения в порядок контроля и подтверждения оплаты проезда. Теперь порядок подтверждения оплаты или права на льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении в границах одного субъекта РФ будет регулироваться нормативным правовым актом региона.

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Кроме того, лицо, контролирующее оплату, может требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность. В документе указывается, эти полномочия будут у представителя перевозчика, должностных лиц органов исполнительной власти региона, местного самоуправления или подведомственных учреждений.

Если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, оплату за поездку начислят от точки его отправления до ближайшей остановки. Если место посадки пассажира-безбилетника не удалось выяснить, в расчет возьмут начальный пункт маршрута.

Подписанный президентом закон опубликован на официальном портале правовой информации, написал ТАСС.

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