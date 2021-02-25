Путин подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Согласно документу, пассажиров младше 16 лет, если они не оплатили проезд и едут без сопровождающего, теперь нельзя высадить из общественного транспорта.

Также документ вносит изменения в порядок контроля и подтверждения оплаты проезда. Теперь порядок подтверждения оплаты или права на льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении в границах одного субъекта РФ будет регулироваться нормативным правовым актом региона.