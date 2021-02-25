Путин подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта
Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал закон, запрещающий высаживать детей без билетов из общественного транспорта
Согласно документу, пассажиров младше 16 лет, если они не оплатили проезд и едут без сопровождающего, теперь нельзя высадить из общественного транспорта.
Также документ вносит изменения в порядок контроля и подтверждения оплаты проезда. Теперь порядок подтверждения оплаты или права на льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении в границах одного субъекта РФ будет регулироваться нормативным правовым актом региона.
Кроме того, лицо, контролирующее оплату, может требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность. В документе указывается, эти полномочия будут у представителя перевозчика, должностных лиц органов исполнительной власти региона, местного самоуправления или подведомственных учреждений.
Если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, оплату за поездку начислят от точки его отправления до ближайшей остановки. Если место посадки пассажира-безбилетника не удалось выяснить, в расчет возьмут начальный пункт маршрута.
Подписанный президентом закон опубликован на официальном портале правовой информации, написал ТАСС.