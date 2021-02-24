В Анапе оштрафуют два бара, в которых посетители курили кальян

В Анапе прошли рейды, во время которых полицейские нашли нарушения в работе двух баров

Напомним, в марте 2020 года в России предложили запретить кальяны из-за коронавируса. В июле Госдума приняла закон, который запрещает курить кальяны и вейпы в общественных местах (рынках, торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах).

В ноябре власти Кубани пообещали усилить контроль за соблюдением коронавирусных мер. В администрации региона сообщили, что сотрудники полиции, Росгвардия и другие представители власти будут следить за тем, как соблюдается дистанция и масочный режим в общественных местах.