В Сочи машина вылетела через отбойник на встречку. Пострадали два ребенка
В Центральном районе Сочи 23 февраля произошло ДТП на встречной полосе
Авария случилась в 18:40 на улице Пластунской, 80А. Водитель автомобиля Nissan ехал из микрорайона КСМ в сторону Краснодарского кольца. Машина вылетела через металлическое ограждение и столкнулась с Opel, который двигался во встречном направлении.
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В результате пострадали два несовершеннолетних пассажира Opel и водитель Nissan. Детей перевозили на креслах, это позволило избежать тяжелых травм, прокомментировали порталу Юга.ру в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи 23 февраля.
Напомним, вечером 21 февраля в Новороссийске случилось ДТП с машиной скорой помощи.