В Сочи машина вылетела через отбойник на встречку. Пострадали два ребенка

Авария случилась в 18:40 на улице Пластунской, 80А. Водитель автомобиля Nissan ехал из микрорайона КСМ в сторону Краснодарского кольца. Машина вылетела через металлическое ограждение и столкнулась с Opel, который двигался во встречном направлении.