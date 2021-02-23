В короткую рабочую неделю на Кубани будет ветрено и похолодает до -19 °С

В Краснодарском крае с 24 по 26 февраля прогнозируют дожди и снег, а к выходным возможно небольшое потепление

В Краснодаре в первый рабочий день будет облачно, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -12…-14 °С, днем ожидается -4…-6 °С. Ветер 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 11-14 м/с.

По данным краевого гидрометцентра, в ночь на 24 февраля на Кубани пройдут небольшие осадки. Утром местами образуется туман, возможен гололед, а днем в основном будет сухо. Ночная температура воздуха — -8…-13 °С, местами на северо-востоке похолодает до -18 °С. Днем будет -4…-9 °С, местами до -13 °С. Ветер 4-9 м/с, днем порывы местами усилятся до 17 м/с.

В ночь на 24 февраля на участке от Джубги до Сочи пройдут слабые дожди, температура опустится до -1…-6 °С, а днем на побережье Черного моря будет преимущественно без осадков, -3…+2 °С, на юге — до 5 °С. Ветер 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в Новороссийске — 12-17 м/с с порывами до 28 м/с.

25 и 26 февраля на Кубани и на Черноморском побережье в основном будет без осадков, только утром и днем пятницы местами пройдет снег с дождем, а к выходным станет немного теплее. Ночные температуры: 25 февраля — -10…-15 °С, в восточной части — до -19 °С, 26 февраля будет -3…-8 °С. Днем в четверг сохранится морозная погода, -1…-6 °С, по югу ожидается -2…+3 °С, а в пятницу воздух прогреется до 3-8 °С, в южной части — до 10 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, на участке Анапа — Геленджик усиление до 15-20 м/с, в Новороссийске порывы достигнут 23 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 25 и 26 февраля будет пасмурно. В четверг ночью похолодает до -12 °С, в дневные часы будет около — 1 °С. В последний рабочий день потеплеет до 8 °С. Ветер 2-3 м/с.

Ранее Юга.ру писали, что по прогнозам специалистов краевого гидрометцентра, до конца февраля на Кубани ожидаются температурные качели, а осадки будут почти постоянно.