МЧС предупредило о налипании мокрого снега на Кубани

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 23 февраля ожидаются осадки и температура выше нуля

Синоптики прогнозируют, что 23 февраля в большинстве районов Кубани будет облачно, а термометры покажут -2… +3 °С, в северной части — до -5…0 °С. При этом местами выпадет мокрый снег, ветер усилится до 4-9 м/с, образуется гололед, а на дорогах ухудшится видимость.

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На Черноморском побережье будет ветрено, с порывами от 6 до 17 м/с. Дневная температура — 0-9 °С, а к вечеру на участке от Анапы до Новороссийска похолодает до -2 °С.

Накануне в краевом управлении МЧС на заседании оперативного штаба реагированию по непогоде сообщили, что снежный фронт покинул территорию Кубани. Тем не менее, 23 февраля в 44 муниципалитетах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, в 17 районах возможны сходы оползней, а в горах Сочи сохраняется угроза схода лавин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать правила безопасности. При возникновении ЧС следует звонить по единому телефону пожарных и спасателей — 01 (с городского телефона) или 101.

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Ранее Юга.ру писали, что по прогнозам краевого гидрометцентра, до конца февраля на Кубани ожидаются температурные качели, а осадки будут почти постоянно.

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