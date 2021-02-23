МЧС предупредило о налипании мокрого снега на Кубани

Синоптики прогнозируют, что 23 февраля в большинстве районов Кубани будет облачно, а термометры покажут -2… +3 °С, в северной части — до -5…0 °С. При этом местами выпадет мокрый снег, ветер усилится до 4-9 м/с, образуется гололед, а на дорогах ухудшится видимость.

На Черноморском побережье будет ветрено, с порывами от 6 до 17 м/с. Дневная температура — 0-9 °С, а к вечеру на участке от Анапы до Новороссийска похолодает до -2 °С.

Накануне в краевом управлении МЧС на заседании оперативного штаба реагированию по непогоде сообщили, что снежный фронт покинул территорию Кубани. Тем не менее, 23 февраля в 44 муниципалитетах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, в 17 районах возможны сходы оползней, а в горах Сочи сохраняется угроза схода лавин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать правила безопасности. При возникновении ЧС следует звонить по единому телефону пожарных и спасателей — 01 (с городского телефона) или 101.